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Спорт Финал плей-офф Эксклюзив «Мечта любого хоккеиста — Кубок Стенли»: защитник «Локомотива» объявил, что перейдет в другую команду

«Мечта любого хоккеиста — Кубок Стенли»: защитник «Локомотива» объявил, что перейдет в другую команду

Публикуем комментарий Дмитрия Симашева

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18 комментариев
Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев объявил о своем уходе из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗащитник «Локомотива» Дмитрий Симашев объявил о своем уходе из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев объявил о своем уходе из «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

20-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев после торжественного награждения команды золотыми медалями и Кубком Гагарина в беседе с 76.RU объявил о том, что переходит в другой клуб.

«Были слухи, что я уезжаю, я могу их подтвердить. Мечта любого хоккеиста — это Кубок Стенли. Я постараюсь прийти к ней. Не знаю, через сколько, — три, пять, десять лет, но я приду к ней», — рассказал 21 мая в беседе с 76.RU Дмитрий Симашев.

В следующем сезоне он будет играть за клуб НХЛ.

20-летний хоккеист родом из Костромы, он стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Дмитрий дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (6+). В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ, то есть после окончания контракта он может продолжить карьеру за границей. Согласно информации на сайте ХК «Локомотив», дата истечения контракта — 31 мая 2025 года.

Защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Молодой человек также поделился эмоциями после игры.

«Я думаю, вам уже всё сказали: „Эти эмоции не передать словами“. Как оно выглядит со стороны? Мы долго к этому шли. Я сам — ярославский, с детства в этой школе. Для меня это отдельные [эмоции]. Я всегда переживал. Перед игрой я представлял всё, представлял, как поедем в Челябинск. <…> Три года я проигрывал. Где-то близко [к победе] я всегда был», — добавил Дмитрий.

21 мая ярославская хоккейная команда обыграла челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф (6+) со счетом 2:1, счет в серии — 4:1 в пользу железнодорожников. В онлайн-репортаже мы показывали, как Ярославль болел за любимую команду и как город отмечал победу.

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Комментарии
18
Гость
22 мая, 11:02
Пусть оплачивает затраты на его подготовку в России. И не забывает платить налоги в России.
Гость
22 мая, 06:35
А что лучше, быть первым в КХЛ, или последним в НХЛ? Попутного ветра! (В горбатую спину)
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