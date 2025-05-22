«Мечта любого хоккеиста — Кубок Стенли»: защитник «Локомотива» объявил, что перейдет в другую команду

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев объявил о своем уходе из «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев после торжественного награждения команды золотыми медалями и Кубком Гагарина в беседе с 76.RU объявил о том, что переходит в другой клуб.

«Были слухи, что я уезжаю, я могу их подтвердить. Мечта любого хоккеиста — это Кубок Стенли. Я постараюсь прийти к ней. Не знаю, через сколько, — три, пять, десять лет, но я приду к ней», — рассказал 21 мая в беседе с 76.RU Дмитрий Симашев.

В следующем сезоне он будет играть за клуб НХЛ.

20-летний хоккеист родом из Костромы, он стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Дмитрий дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (6+). В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ, то есть после окончания контракта он может продолжить карьеру за границей. Согласно информации на сайте ХК «Локомотив», дата истечения контракта — 31 мая 2025 года.

Защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Молодой человек также поделился эмоциями после игры.

«Я думаю, вам уже всё сказали: „Эти эмоции не передать словами“. Как оно выглядит со стороны? Мы долго к этому шли. Я сам — ярославский, с детства в этой школе. Для меня это отдельные [эмоции]. Я всегда переживал. Перед игрой я представлял всё, представлял, как поедем в Челябинск. <…> Три года я проигрывал. Где-то близко [к победе] я всегда был», — добавил Дмитрий.