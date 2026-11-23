В России зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Rockstar (создатель GTA). Пользователи по всей стране сообщают о трудностях: не удается запустить лаунчер, а также получить доступ к личному кабинету. Об этом свидетесльвует сервис по мониторингу сбоев DownDetector.
GTA (Grand Theft Auto) — это серия популярных видеоигр. Последняя из них, GTA VI, вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S и моментально захватила мир.
Особенности игры:
Открытый мир. Город в игре огромный: в нем есть улицы, магазины, пляжи, горы, аэропорты, и почти везде можно побывать.
Свобода действий. Можно строго идти по сюжету и выполнять миссии, а можно отвлечься и, например, угнать спорткар, погонять по шоссе или полетать на вертолете.
Много деталей. В городах живут «живые» персонажи: они ходят по делам, ездят на работу, реагируют на то, что ты делаешь. Если нарушать правила (например, врезаться в машины или драться), за тобой начнет охотиться полиция. Чем сильнее хулиганишь, тем больше звезд розыска получаешь и тем серьезнее погоня.
Чаще всего сюжет строится вокруг криминала: герой выполняет задания для бандитов, участвует в ограблениях, гонках, перестрелках. GTA выпускает студия Rockstar Games, и эти игры считаются одними из самых известных в мире.
А у вас работает GTA?
К слову геймеры в разных странах взяли себе выходной на 19 ноября, чтобы сразу протестировать шестую часть игры, которую они ждали 13 лет. Мы рассказывали о том, что одним из разработчиков игры оказался россиянин.