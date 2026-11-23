В шестой части GTA сюжет разыгрывается вокруг пары, которая втянута в крупный криминальный заговор Источник: скриншот игры GTA VI

В России зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Rockstar (создатель GTA). Пользователи по всей стране сообщают о трудностях: не удается запустить лаунчер, а также получить доступ к личному кабинету. Об этом свидетесльвует сервис по мониторингу сбоев DownDetector.

Источник: detector404.ru

GTA (Grand Theft Auto) — это серия популярных видеоигр. Последняя из них, GTA VI, вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S и моментально захватила мир.

Особенности игры:

Открытый мир. Город в игре огромный: в нем есть улицы, магазины, пляжи, горы, аэропорты, и почти везде можно побывать.

Свобода действий. Можно строго идти по сюжету и выполнять миссии, а можно отвлечься и, например, угнать спорткар, погонять по шоссе или полетать на вертолете.

Много деталей. В городах живут «живые» персонажи: они ходят по делам, ездят на работу, реагируют на то, что ты делаешь. Если нарушать правила (например, врезаться в машины или драться), за тобой начнет охотиться полиция. Чем сильнее хулиганишь, тем больше звезд розыска получаешь и тем серьезнее погоня.

Чаще всего сюжет строится вокруг криминала: герой выполняет задания для бандитов, участвует в ограблениях, гонках, перестрелках. GTA выпускает студия Rockstar Games, и эти игры считаются одними из самых известных в мире.

А у вас работает GTA? Нет Сейчас нет возможности проверить У меня нет PlayStation 5 Работает Впервые слышу об этой игре