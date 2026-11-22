Разгадайте все слова головоломки «Ромашка» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пора провести время в интернете с пользой. Поможет вам в этом интеллектуальная игра «Ромашка». Эта забава — хорошая тренировка для мозга и памяти. Чтобы справиться с заданием, вам нужно будет вспомнить все известные подходящие слова.

В этом выпуске нужно составить 41 слово из букв, которые есть в слове «Самолет». Каждое должно состоять минимум из четырех букв и иметь в себе центральную «С», которая отмечена желтым цветом.

Одна и та же буква может повторяться в слове несколько раз, правилами это не запрещено. Также не обязательно, чтобы слово начиналось с центральной «С».

Прогресс в игре будет сохраняться, так что, если не удалось найти все слова за один раз, можно попробовать еще. Или воспользоваться подсказкой.