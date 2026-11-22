Пора провести время в интернете с пользой. Поможет вам в этом интеллектуальная игра «Ромашка». Эта забава — хорошая тренировка для мозга и памяти. Чтобы справиться с заданием, вам нужно будет вспомнить все известные подходящие слова.
В этом выпуске нужно составить 41 слово из букв, которые есть в слове «Самолет». Каждое должно состоять минимум из четырех букв и иметь в себе центральную «С», которая отмечена желтым цветом.
Одна и та же буква может повторяться в слове несколько раз, правилами это не запрещено. Также не обязательно, чтобы слово начиналось с центральной «С».
Прогресс в игре будет сохраняться, так что, если не удалось найти все слова за один раз, можно попробовать еще. Или воспользоваться подсказкой.
Если вы щелкаете такие головоломки как орешки, предлагаем пройти предыдущий выпуск «Ромашки». Чтобы справиться с задачей, нужно найти максимальное количество слов в слове «самолет».