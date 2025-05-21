Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина. Видео

Ярославский «Локомотив» выигрывает пятый матч финальной серии плей-офф (6+) и забирает Кубок Гагарина. Победную шайбу в овертайме забросил ярославский нападающий Максим Шалунов.
В основное время голы Мартин Гернат из «Локомотива» и Стивен Кэмпфер из «Трактора».
Счет по итогам матча в Ярославле 21 мая — 2:1, счет в серии — 4-1.
Интересный факт: 32-летний Максим Шалунов родом из Челябинска, он воспитанник челябинского клуба «Трактор».
Александра Радулова признали самым ценным игроком финала.
«Трактор» получает серебряные медали. К слову, в прошлом году челябинцы забрали бронзу.
В этой онлайн-трансляции показываем, как Ярославль празднует победу.
Ранее мы вспоминали кубковую историю Локомотива. Железнодорожники ни разу не получали эту награду с начала ее розыгрыша в 2009 году.
Финалистами до 2025 года были дважды, но с кубком в руках со льда так и не уходили.