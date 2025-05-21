Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина. Видео

Ярославский «Локомотив» забирается Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский «Локомотив» выигрывает пятый матч финальной серии плей-офф (6+) и забирает Кубок Гагарина. Победную шайбу в овертайме забросил ярославский нападающий Максим Шалунов.

В основное время голы Мартин Гернат из «Локомотива» и Стивен Кэмпфер из «Трактора».

Счет по итогам матча в Ярославле 21 мая — 2:1, счет в серии — 4-1.

Интересный факт: 32-летний Максим Шалунов родом из Челябинска, он воспитанник челябинского клуба «Трактор».

Ярославский «Локомотив» побеждает в матче с «Трактором» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александра Радулова признали самым ценным игроком финала.

«Трактор» получает серебряные медали. К слову, в прошлом году челябинцы забрали бронзу.

В этой онлайн-трансляции показываем, как Ярославль празднует победу.

Ранее мы вспоминали кубковую историю Локомотива. Железнодорожники ни разу не получали эту награду с начала ее розыгрыша в 2009 году.

Финалистами до 2025 года были дважды, но с кубком в руках со льда так и не уходили.