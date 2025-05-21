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Спорт Финал плей-офф Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина. Видео

Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина. Видео

Счет в серии с «Трактором» 4:1

4 451
3 комментария
Ярославский «Локомотив» забирается Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский «Локомотив» забирается Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» забирается Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» выигрывает пятый матч финальной серии плей-офф (6+) и забирает Кубок Гагарина. Победную шайбу в овертайме забросил ярославский нападающий Максим Шалунов.

В основное время голы Мартин Гернат из «Локомотива» и Стивен Кэмпфер из «Трактора».

Счет по итогам матча в Ярославле 21 мая — 2:1, счет в серии — 4-1.

Интересный факт: 32-летний Максим Шалунов родом из Челябинска, он воспитанник челябинского клуба «Трактор».

Ярославский «Локомотив» побеждает в матче с «Трактором»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александра Радулова признали самым ценным игроком финала.

«Трактор» получает серебряные медали. К слову, в прошлом году челябинцы забрали бронзу.

В этой онлайн-трансляции показываем, как Ярославль празднует победу.

Ранее мы вспоминали кубковую историю Локомотива. Железнодорожники ни разу не получали эту награду с начала ее розыгрыша в 2009 году.

Финалистами до 2025 года были дважды, но с кубком в руках со льда так и не уходили.

Кубковое прошлое «Локомотива» до 2025 года | Источник: Мария Романова / Городские медиа Кубковое прошлое «Локомотива» до 2025 года | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Кубковое прошлое «Локомотива» до 2025 года

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор КХЛ Хоккей Кубок Гагарина
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Комментарии
3
Гость
21 мая, 23:09
Урааа ааа!!!!!
Гость
21 мая, 23:58
С победой! Гордимся вами! Спасибо!
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