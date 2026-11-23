Врачи приехали через 12 минут после вызова и пытались привести Соседова в чувство Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Разговоры о трагической гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова не стихают до сих пор. Появились две важные детали в его смерти, одна из них указывает на то, что трагедии можно было бы избежать.

Дело в том, что музыкальный критик почувствовал недомогание после выкуренной сигареты. После этого он направился в свой номер в отеле, однако потерял равновесие на ступеньках и упал. Это падение стало для него роковым.

После инцидента сотрудники отеля вызвали врачей. Ранее говорилось, что скорая помощь якобы приехала с задержкой. Эта информация оказалась ложной, так как на самом деле камера наблюдения в отеле фиксировала время на час позже. Это подтверждается хроникой с уличной камеры у отеля и разговорами Соседова с коллегами.

По информации владельца отеля Тамерлана Караева, врачи приехали через 12 минут после вызова и пытались привести телеведущего в чувство. После этого Соседова вынесли на носилках к машине скорой помощи, передает «Комсомольская правда».

Кроме того, во время последней поездки ведущего и музыкального критика Сергея Соседова в Якутию попутчики заметили проблему с его обувью. Сам он после долгой дороги радовался приезду и говорил, что его мечта сбылась. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

При приезде в Нерюнгри критик не жаловался на самочувствие. Более того, он изучил меню гостиничного ресторана и попросил горничную принести в его 26-й номер принадлежности для душа.

Соседов умер 23 сентября в больнице, куда его госпитализировали после падения с лестницы в отеле. Очевидцы отмечают, что звук удара был таким сильным, словно в соседнем спортзале уронили тяжелую гантель.