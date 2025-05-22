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Спорт Финал плей-офф «Системность взяла верх»: известные тренеры объяснили победу ярославского «Локомотива». Разбор матча

«Системность взяла верх»: известные тренеры объяснили победу ярославского «Локомотива». Разбор матча

Эксперты назвали сильные стороны команд

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9 комментариев
Тренеры разобрали финальный матч плей-офф КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТренеры разобрали финальный матч плей-офф КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренеры разобрали финальный матч плей-офф КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мастерство игроков «Трактора» в финале Кубка Гагарина было выше, чем у ярославцев. Об этом заявил известный хоккеист, бывший главный тренер ЦСКА и «Металлурга» Илья Воробьев в эфире «Матч ТВ».

«В рамках плей‑офф до самого финала „Трактор“ не встречался с таким мощным соперником, как „Локомотив“. Ярославцы не позволили „Трактору“ разыграть козыри. У челябинцев было мало пространства. „Локомотив“ очень сильно сыграл в обороне, — сказал Илья Воробьев. — Конечно, у „Трактора“ очень интересный хоккей и очень яркий состав, отлично подходящий к такому хоккею. Индивидуальное мастерство игроков „Трактора“ было чуть выше, чем у ярославцев, на мой взгляд. Однако системность взяла верх».

Большую системную работу «Локомотива» отметил и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«„Локомотив“ давно сделал акцент на развитие своей академии и молодых хоккеистов. Они уделяют этому большое внимание. И сейчас мы видим, что это принесло свои плоды», — заявил он журналистам.

Напомним, в среду, 21 мая, в Ярославле прошел последний матч финальной серии плей-офф КХЛ (6+) сезона 2024/2025. «Трактор» и «Локомотив» бились практически на равных, игра ушла в овертайм со счётом 1:1, решающий гол забил ярославский нападающий Максим Шалунов. Мы вели прямую трансляцию матча, а также показывали, как Ярославль отмечал победу.

Советуем также прочитать кубковую историю «Локомотива». В 2025 году команда из Ярославля впервые в своей истории взяла Кубок Гагарина.

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Дарья МилославскаяДарья Милославская
Дарья Милославская
корреспондент
ХК Трактор Кубок Гагарина Хоккей ХК Локомотив КХЛ
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Комментарии
9
Гость
22 мая, 14:10
а чё за игра ? кто с кем , чемпионат мира нхл ?
Гость
22 мая, 13:35
Результат принесла покупка игроков из других клубов. Еще работа лично Никитина как тренера.
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