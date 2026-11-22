В Ярославле эвакуировали людей из торгового центра — видео Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

В Ярославле эвакуировали людей из ТРЦ «Аура». Кадрами с места поделились посетители магазина. Всё произошло около 17 часов вечера 22 ноября.

Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация. Люди толпами повалили на улицу.

«В „Ауре“ пожарная тревога. Сейчас. Пожарные приехали за 5 минут», — написали в городском паблике «Подслушано в Ярославле (18+)» в 17:24.

Люди, сохраняя спокойствие, продвигались к выходу Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

На место прибыли пожарные Источник: Жесть Ярославль / Max

Люди столпились на улице Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

В МЧС корреспонденту 76.RU пояснили: в одном из помещений торгового центра случилось короткое замыкание. На место отправили 5 единиц техники.

«В одном из помещений произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Сработала сигнализация, началась эвакуация из здания. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В конце сентября в «Ауре» сработала пожарная сигнализация из-за задымления на фудкорте. Людей также выводили из здания, на место выезжали пожарные.