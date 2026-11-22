В Ярославле эвакуировали людей из ТРЦ «Аура». Кадрами с места поделились посетители магазина. Всё произошло около 17 часов вечера 22 ноября.
Как сообщают очевидцы, сработала пожарная сигнализация. Люди толпами повалили на улицу.
«В „Ауре“ пожарная тревога. Сейчас. Пожарные приехали за 5 минут», — написали в городском паблике «Подслушано в Ярославле (18+)» в 17:24.
В МЧС корреспонденту 76.RU пояснили: в одном из помещений торгового центра случилось короткое замыкание. На место отправили 5 единиц техники.
«В одном из помещений произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Сработала сигнализация, началась эвакуация из здания. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В конце сентября в «Ауре» сработала пожарная сигнализация из-за задымления на фудкорте. Людей также выводили из здания, на место выезжали пожарные.
Напомним, в ночь на 4 сентября жителей Дзержинского района Ярославля разбудила сигнализация, звучавшая на всю улицу из торгово-развлекательного комплекса «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Оказалось, что это была плановая проверка системы пожарной сигнализации, которую почему-то решили провести ночью.