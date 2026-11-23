Есть всего две прививки, которые помогут пожилым людям снизить риск возникновения деменции. Подробнее о каждой из них рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
Деменция — это не одно конкретное заболевание, а целый синдром, то есть комплекс симптомов, который возникает при разных поражениях головного мозга. Из-за этих поражений постепенно ухудшаются память, мышление, речь, способность ориентироваться в пространстве и времени, планировать дела и выполнять привычные действия. В итоге это серьёзно мешает человеку жить: работать, общаться, ухаживать за собой.
По ее словам, иммунная система человека стареет вместе с организмом. За счет этого инфекции у людей старшего возраста возникают чаще и протекают тяжелее.
Болезни поддерживают хроническое воспаление, которое, в свою очередь, провоцирует сердечно-сосудистые осложнения и когнитивные нарушения. Всё это грозит развитием деменции.
«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», — сказала Ткачева в разговоре с РИА «Новости».
Кроме того, почти все жители России имеют одно или несколько эндокринных заболеваний. При этом многие даже не подозревают об этом. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.