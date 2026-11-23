Инфекции у людей старшего возраста возникают чаще и протекают тяжелее Источник: Михаил Огнев/Mikhail Ognev

Есть всего две прививки, которые помогут пожилым людям снизить риск возникновения деменции. Подробнее о каждой из них рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

Деменция — это не одно конкретное заболевание, а целый синдром, то есть комплекс симптомов, который возникает при разных поражениях головного мозга. Из-за этих поражений постепенно ухудшаются память, мышление, речь, способность ориентироваться в пространстве и времени, планировать дела и выполнять привычные действия. В итоге это серьёзно мешает человеку жить: работать, общаться, ухаживать за собой.

По ее словам, иммунная система человека стареет вместе с организмом. За счет этого инфекции у людей старшего возраста возникают чаще и протекают тяжелее.

Болезни поддерживают хроническое воспаление, которое, в свою очередь, провоцирует сердечно-сосудистые осложнения и когнитивные нарушения. Всё это грозит развитием деменции.

«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», — сказала Ткачева в разговоре с РИА «Новости».