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Спорт Финал плей-офф Подробности Главный тренер «Локомотива» высказался после победы в финале плей-офф: «Радулов — вишенка на торте»

Главный тренер «Локомотива» высказался после победы в финале плей-офф: «Радулов — вишенка на торте»

Публикуем комментарии Игоря Никитина

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1 комментарий
Наставника «Локомотива» поздравил президент России Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаставника «Локомотива» поздравил президент России Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставника «Локомотива» поздравил президент России Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин впервые высказался после победы ярославской команды в финале плей-офф (6+). В интервью КХЛ он поделился эмоциями после получения заветного Кубка Гагарина.

«Меня еще не отпустило, честно говоря. Я очень благодарен Ярославлю. Все очень честно, очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков», — сказал после матча Никитин.

На вопрос о том, будет ли он покидать клуб, Игорь Никитин ответил коротко:

«Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем».

Он признался, что хоккеисты отдали много здоровья, эмоций и сердца.

Наставник ярославской команды отметил заслуги Александра Радулова. Напомним, ярославского нападающего признали самым ценным игроком плей-офф.

«Очень много людей звонили мне и говорили: „Зачем ты его взял?“. Вот! Я очень благодарен Сане. Надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало. Радулов вовремя стал недостающим пазлом. Он — вишенка на торте», — ответил журналистам Никитин.

Напомним, 21 мая ярославская хоккейная команда обыграла челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии (6+) со счетом 2:1, счет в серии — 4:1 в пользу железнодорожников. В онлайн-трансляции мы показываем, как город празднует победу.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Хоккей Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина Игорь Никитин
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Комментарии
1
Гость
22 мая, 08:23
Тяжелей не помним матча, И ответственней, и ярче! От эмоций на пределе Мы едва не похудели!
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