Главный тренер «Локомотива» высказался после победы в финале плей-офф: «Радулов — вишенка на торте»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин впервые высказался после победы ярославской команды в финале плей-офф (6+). В интервью КХЛ он поделился эмоциями после получения заветного Кубка Гагарина.
«Меня еще не отпустило, честно говоря. Я очень благодарен Ярославлю. Все очень честно, очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков», — сказал после матча Никитин.
На вопрос о том, будет ли он покидать клуб, Игорь Никитин ответил коротко:
«Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем».
Он признался, что хоккеисты отдали много здоровья, эмоций и сердца.
Наставник ярославской команды отметил заслуги Александра Радулова. Напомним, ярославского нападающего признали самым ценным игроком плей-офф.
«Очень много людей звонили мне и говорили: „Зачем ты его взял?“. Вот! Я очень благодарен Сане. Надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало. Радулов вовремя стал недостающим пазлом. Он — вишенка на торте», — ответил журналистам Никитин.
Напомним, 21 мая ярославская хоккейная команда обыграла челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии (6+) со счетом 2:1, счет в серии — 4:1 в пользу железнодорожников. В онлайн-трансляции мы показываем, как город празднует победу.