Беспилотники ударили вглубь России. К сожалению, без последствий не обошлось, в Перми атака пришлась на промобъект, а в Татарстане налеты были на нефтехранилище. В материале рассказываем всё, что известно к этому часу.
Удары в Прикамье
Сегодня утром в Прикамье несколько раз включали сирены. Во время атаки промышленный объект получил повреждения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников», — написал он в MAX.
Жителей призывают не подходить к обломкам. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112.
В вузах региона впервые отменяют пары. Студентов просят спуститься в укрытие. Тех, кто оказался на улице, просят укрыться в любом ближайшем здании.
Вместе с этим в Перми закрыли аэропорт. После этого в регионе ввели режим «Ковёр». Всё, что известно о налетах по региону, наши коллеги из 59.RU рассказывают в онлайн-репортаже.
Налеты в Татарстане
Также дроны ударили по Татарстану. По информации пресс-службы главы республики, под угрозой оказался ряд городов: Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Заинск, Лениногорск, Набережные Челны и Нижнекамск. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Позднее в правительстве Татарстана сообщили, что атакованы резервуары с нефтью вблизи Альметьевска. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько объектов.
На месте работают все оперативные службы. Они принимают необходимые меры для ликвидации последствий.
Другие последствия
За ночь над регионами уничтожили 192 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.