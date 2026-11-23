В Перми из-за атаки беспилотников сирены включали несколько раз (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники ударили вглубь России. К сожалению, без последствий не обошлось, в Перми атака пришлась на промобъект, а в Татарстане налеты были на нефтехранилище. В материале рассказываем всё, что известно к этому часу.

Удары в Прикамье

Сегодня утром в Прикамье несколько раз включали сирены. Во время атаки промышленный объект получил повреждения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников», — написал он в MAX.

Жителей призывают не подходить к обломкам. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112.

В вузах региона впервые отменяют пары. Студентов просят спуститься в укрытие. Тех, кто оказался на улице, просят укрыться в любом ближайшем здании.

Вместе с этим в Перми закрыли аэропорт. После этого в регионе ввели режим «Ковёр». Всё, что известно о налетах по региону, наши коллеги из 59.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

Налеты в Татарстане

Также дроны ударили по Татарстану. По информации пресс-службы главы республики, под угрозой оказался ряд городов: Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Заинск, Лениногорск, Набережные Челны и Нижнекамск. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Позднее в правительстве Татарстана сообщили, что атакованы резервуары с нефтью вблизи Альметьевска. Погибших и пострадавших нет. Повреждено несколько объектов.

На месте работают все оперативные службы. Они принимают необходимые меры для ликвидации последствий.

Другие последствия