Ярославцы не дождались трамвая № 5К Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Утром 23 ноября жители Ярославля на остановке «Улица Урицкого» в Дзержинском районе не дождались трамвая № 5К, следующего по маршруту «Больница № 9 — ЯМЗ». Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Доброе утро, Ярославль. Хотя добрым, для тех, кто так и не уехал на трамвае № 5К с улицы Урицкого, утро не назвать. Работники предприятий, чьи смены начинаются в 6:30, промерзли на остановке, от всей души передают привет департаменту транспорта», — говорится в посте группы «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона в ответ на запрос 76.RU рассказали, что причиной задержек электротранспорта стал инцидент с легковушкой на проспекте Дзержинского.

«В утренние часы, ориентировочно в 05:25, на проспекте Дзержинского по направлению в центральную часть города на трамвайных путях застрял легковой автомобиль, в результате чего движение трамваев по маршруту № 5к „Больница № 9 — ЯМЗ“ было частично приостановлено и осуществлялось до разворотного кольца на улице Александра Невского. В настоящее время движение трамваев по маршруту восстановлено», — рассказали в Миндортрансе.

В пятницу, 23 ноября, ярославцы тоже не дождались трамваев маршрута № 5К. Тогда на проблему пожаловались жители улицы Труфанова. Тогда в «Яргорэлектротрансе» рассказали, что из-за поломки светофора на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова трамваи по маршруту № 5к временно пустили по укороченному маршруту — тоже до разворотного кольца на улице Александра Невского.