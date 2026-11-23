Есть несколько категорий граждан, имеющих право на двойные выплаты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии. Об этом свидетельствуют материалы Социального фонда России. Разбираемся, кто имеет право на выплаты, в этом материале.

Участники ВОВ и жители осажденных городов

Право на одновременное получение государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости имеют:

участники Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы;

инвалиды I–III групп, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».

Инвалиды вследствие военной травмы

Также две выплаты положены тем, кто получил инвалидность из-за военной травмы. В эту категорию входят:

граждане-добровольцы, ставшие инвалидами;

участники боевых действий в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР;

лица, получившие увечье или заболевание при исполнении контракта с организациями, которые содействуют Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции.

Для бывших военнослужащих и космонавтов действует особый порядок. Вторая пенсия назначается за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев

Пенсию по случаю потери кормильца можно совмещать со страховой, социальной пенсией либо с пенсией за выслугу лет. Такое право распространяется на:

родителей погибших;

вдов и вдовцов, если они не вступили в новый брак;

детей-инвалидов (они могут получать пенсию по потере кормильца вместе с социальной пенсией по инвалидности).

Члены семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Еще одна категория — члены семей умерших ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, тех, кто был занят на работах в зоне отчуждения, а также людей, получивших лучевую болезнь или инвалидность из-за аварии. Им доступна выплата по потере кормильца в сочетании со страховой или социальной пенсией.

Бывшие федеральные госслужащие

Бывшие федеральные государственные служащие также могут одновременно получать пенсию за выслугу лет и установленную к ней долю страховой пенсии по старости.

Некоторые пенсионеры тоже скоро получат сразу две пенсии — это связано с январскими праздниками.

В следующем году пенсии поднимут дважды. Первая индексация произойдет зимой — 1 февраля 2027 года, а вторая выпадает на весну — 1 апреля.