Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии. Об этом свидетельствуют материалы Социального фонда России. Разбираемся, кто имеет право на выплаты, в этом материале.
Участники ВОВ и жители осажденных городов
Право на одновременное получение государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости имеют:
участники Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы;
инвалиды I–III групп, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».
Инвалиды вследствие военной травмы
Также две выплаты положены тем, кто получил инвалидность из-за военной травмы. В эту категорию входят:
граждане-добровольцы, ставшие инвалидами;
участники боевых действий в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР;
лица, получившие увечье или заболевание при исполнении контракта с организациями, которые содействуют Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции.
Для бывших военнослужащих и космонавтов действует особый порядок. Вторая пенсия назначается за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Семьи погибших военнослужащих и добровольцев
Пенсию по случаю потери кормильца можно совмещать со страховой, социальной пенсией либо с пенсией за выслугу лет. Такое право распространяется на:
родителей погибших;
вдов и вдовцов, если они не вступили в новый брак;
детей-инвалидов (они могут получать пенсию по потере кормильца вместе с социальной пенсией по инвалидности).
Члены семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Еще одна категория — члены семей умерших ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, тех, кто был занят на работах в зоне отчуждения, а также людей, получивших лучевую болезнь или инвалидность из-за аварии. Им доступна выплата по потере кормильца в сочетании со страховой или социальной пенсией.
Бывшие федеральные госслужащие
Бывшие федеральные государственные служащие также могут одновременно получать пенсию за выслугу лет и установленную к ней долю страховой пенсии по старости.
Некоторые пенсионеры тоже скоро получат сразу две пенсии — это связано с январскими праздниками.
В следующем году пенсии поднимут дважды. Первая индексация произойдет зимой — 1 февраля 2027 года, а вторая выпадает на весну — 1 апреля.
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