К сожалению, большинство жилых комплексов, которые строятся на Южном берегу полуострова, не подходят под условия «Крымской ипотеки» — цена за квадратный метр превышает установленные 350 тысяч рублей Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Не прошло и месяца, как у любого жителя России появилась возможность купить кусочек полуострова, а подходящие под льготные условия квартиры уже заканчиваются. И это в то время, как льготная ипотека по всей стране практически приказала долго жить, а на Крым чуть ли не ежедневно происходят атаки. И вдруг в Крыму ажиотаж. Не верите? Корреспондент MSK1.RU узнала все подробности.

«Такого ажиотажа я не помню»

— Именно я заключил первую сделку по программе «Крымская ипотека», произошло это 10 ноября. Покупателями была семья крымчан, они давно присмотрели квартиру бизнес-класса в хорошем жилом комплексе в Симферополе и вот наконец-то смогли купить, — рассказывает Николай Митянов, руководитель Крымского Фонда недвижимости. — А сейчас у нас в агентстве по три сделки в день у каждого риелтора по этой программе. Спрос ажиотажный!

Еще месяц назад покупательский интерес к крымским квадратным метрам был одним из самых низких со времен пандемии, особенно на новостройки. В любом городе полуострова, не обязательно приморском, строительные краны давно стали привычной деталью пейзажа — и в центре, и на окраинах. На Западном побережье уже несколько лет растут целые города апартаментов; на Южном, самом престижном берегу, возводят дорогостоящие жилые комплексы.

По данным Росстата, в Крыму и Севастополе строится пять миллионов квадратных метров жилья. А вот покупателей на них в нынешнем году почти не было. Летом из-за топливного и энергетического кризиса большинство отдыхающих не поехали в Крым, а значит, не приехали будущие владельцы новых квадратных метров, ведь в основном их покупали жители материка. Для крымчан цены давно уже слишком высоки, а условия ипотечных программ — неподъемны.

В Евпатории заметное оживление на рынке недвижимости — цены на квадратные метры в городе у моря подходят под льготные условия «Крымской ипотеки» Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Летом спрос на крымскую недвижимость был очень низким, а новостройки покупателей интересовали меньше всего, — говорит Николай Митянов. — Какой-то интерес был на вторичном рынке — люди скидывали крымскую недвижимость, поэтому появилось много предложений на миллион–полтора ниже, чем цены у застройщиков. Но в целом рынок был на спаде. А сейчас спрос существенно вырос в сравнении с летними показателями. И это, на мой взгляд, только благодаря «Крымской ипотеке».

Ведь покупательская способность осталась на том же уровне, зато требования к заемщику стали очень гибкими: фактически от него особо ничего и не требуется — демонстрирует подтвержденный доход и, в принципе, всё, может покупать квартиру, если она соответствует условиям программы. Поэтому ажиотаж колоссальный! Такого спроса не давала на моей памяти ни одна льготная ипотека. Николай Митянов руководитель Крымского Фонда недвижимости.

Действительно, условия для покупателя, которым может стать любой гражданин РФ, вне зависимости от места регистрации, очень гибкие: ставка — 8% годовых, сумма кредита — до 8 млн рублей, срок субсидированной ставки — 15 лет (если кредит взят на более продолжительное время, после 15 лет льготная ставка заменяется текущей), цена объекта в Крыму и Севастополе — не выше 350 000 рублей за квадратный метр, первоначальный взнос — от 20,1%. По условиям «Крымской ипотеки» купить по договору долевого участия можно квартиры и апартаменты в строящемся или уже сданном доме, если их продает сам застройщик. Особенно важно, что в условия входят апартаменты — именно такой недвижимостью застраивается побережье.

— Сейчас большая часть квартир, подходящих под условия ипотеки, уже забронированы либо за клиентом, либо за сотрудниками отделов продаж застройщика, — рассказывает Николай Митянов. — В свободном доступе остались только самые непопулярные первые и последние этажи. В основном покупатели — крымчане, но есть и люди из Донецкой Республики, Луганской, с новых территорий. Они как раз ищут жилье для жизни. В среднем, если у клиентов есть около двух миллионов первоначального взноса, они могут рассчитывать на хорошую однокомнатную квартиру площадью в 45 квадратных метров, так называемую «евродвушку», либо не на самую большую двухкомнатную квартиру, — это самые популярные варианты. Клиенты с материка в основном интересуются квадратными метрами у моря — а это более дорогие объекты, но и у них есть возможность частично погасить стоимость по условиям «Крымской ипотеки».

По подсчетам экспертов, только на Южном берегу Крыма строится около 2 миллионов квадратных метров жилья — вряд ли оно найдет своего платежеспособного покупателя Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Повышенный спрос на новое жилье должен помочь застройщикам выйти из кризиса и не дать заморозить большинство крымских строек. Но многие, увидев интерес покупателей, стали повышать цены на квадратные метры, которые еще месяц назад предлагали с дисконтом.

— Застройщики испытывают сложности и, чтобы процентное соотношение банкротств не увеличивалось, государство вмешалось и помогает. Это некая инъекция, которая не вылечит ситуацию в корне, но хотя бы остановит симптомы на время. Условно говоря, из 50-ти застройщиков 20 смогут выбраться из ямы, а 30 всё равно упадут, потому что слишком много однотипного жилья построено на полуострове, — считает Алексей Рачков, собственник компании в сфере недвижимости «Причал-82», эксперт, глубоко разбирающийся в реалиях крымского рынка. — А если говорить о покупателях, то тот, кто сейчас приобретет жилье, выиграет в цене, потому что рост всё равно будет: рынок недвижимости может точечно падать, но он всё равно поднимается и растет в цене. Так что от «Крымской ипотеки» хорошо всем: застройщикам, покупателям, банкам.

По словам эксперта, хоть «Крымская ипотека» действует всего третью неделю, она уже хорошо сработала и ажиотаж на Южном берегу Крыма неимоверный:

— У нас есть два проекта в Кореизе — поселке в Большой Ялте, за которые мы отвечаем, они по параметрам подходят под условия «Крымской ипотеки» (всего на Южном берегу таких подходящих объектов пять). Так вот, за две первые недели работы ипотеки у нас уже 30 оплаченных броней на квартиры только в одном комплексе! За весь последний год в этом комплексе не было столько продаж, сколько за две недели этой программы.

Для покупателей это очень удобно: 8 миллионов тебе дает банк под льготные проценты — отличные условия, а квартиры в этих проектах начинаются от 10 миллионов рублей. Один дом вводится через месяц, другой — в следующем году, ты вкладываешь еще два миллиона из своего кармана и получаешь 40 квадратных метров при чистовой отделке с видом на море, на гору Ай-Петри, в окружении заповедника. Поэтому ажиотаж.

У застройщиков с квартирами такого класса сейчас хорошее время, и они тут же этим воспользовались: как только начался повышенный спрос, они подняли цены на 5–10%, хотя до этого давали скидки. И так бывает — тебе государство помогает, а ты тут же на этом зарабатываешь, при том, что цена на квадратный метр в комплексе стартует от 220 тысяч рублей. Алексей Рачков собственник компании в сфере недвижимости «Причал-82»

И, как говорят многие крымские риелторы, льготная ипотека на полуострове вряд ли доживет до официальных сроков ее окончания — уже половина квартир, подходящих под условия, забронирована покупателями.

— Застройщик исходит из простого принципа — есть спрос, значит, предложение будет стоить дороже. Но цены сильно не завышают, чтобы уложиться в условия ипотеки, — говорит глава риелторского агентства Николай Митянов. — Программа «Крымская ипотека» рассчитана всего на полгода и должна закончиться 30 апреля 2027-го. Но я не уверен, что 1 января останется хоть один непроданный объект, который подходит под ее условия.

Квартиры за 100 миллионов тоже покупают

Окраины Симферополя давно украшают многочисленные жилые комплексы — после начала работы «Крымской ипотеки» почти все квартиры в новостройках забронированы Источник: krym.cian.ru

На рынке премиальной курортной недвижимости ситуация противоположная. В жилищных комплексах Большой Ялты и Большой Алушты квадратный метр стоит в среднем 400–450 тысяч рублей, что превышает лимит льготной «Крымской ипотеки», поэтому покупательского ажиотажа здесь не наблюдается.

— С начала года рынок на Южном берегу Крыма начал проседать, причем это затронуло виллы и апартаменты во всех трех сегментах: комфорт-классе, бизнес-классе и премиум-классе, — объясняет Алексей Рачков. — Но при этом цены на объекты в тех же сегментах продолжали расти. На ажиотаже, который продемонстрировал рынок недвижимости в 2025 году, многие застройщики и собственники начали поднимать цены и не могли понять, где же им остановиться. Опомнились только весной 2026-го, когда покупательская способность оказалась снижена и это стало отражаться на количестве сделок.

Понимание ситуации у большинства застройщиков произошло в апреле, тогда возник другой вопрос: «Что делать?» Нужно отметить, что тенденция падения спроса стала актуальной для всех активных рынков России, но у Крыма были и свои специфические факторы влияния — удаленность и доступность региона. В 2025 году шли разговоры о том, что вот-вот откроется Симферопольский аэропорт, полетят пассажирские самолеты, тем более что в Краснодаре, Анапе и Геленджике аэропорты заработали. Это до определенного момента подогревало спрос — сейчас цены пойдут вверх, последний шанс, надо хватать! Увы, самолеты в Крым не полетели, и с начала 2026 года разговоры об этом прекратились. Мало того, в конце весны — начале лета начались события, которые отразились на безопасности не только Западной и Северной части полуострова, но и на Южном берегу, в Ялте, где мы работаем.

Говоря образно, в Крыму наступила плохая погода — здесь стало неприятно находиться, и эта погода повлияла на спрос, а дальше и на цены. Алексей Рачков собственник компании в сфере недвижимости «Причал-82»

Летом ситуацию в Крыму усугубил топливный и энергетический кризис, курортный сезон был практически сорван, не приехали не только отдыхающие, но и покупатели с материка, на который в основном и рассчитан рынок курортной недвижимости. Если в 2025 году на полуострове отмечались просто рекордные продажи вилл и коттеджей по цене свыше 200 миллионов рублей, и за год таких объектов купили столько, сколько за пять предыдущих лет, то в нынешнем году этот рынок никак себя не проявил. Многие застройщики оказались в тяжелой ситуации, имея кредитные обязательства перед банками, подрядными организациями. Особенно те застройщики, что пошли на риски, не просчитав возможности форс-мажоров.

Апартаменты — самый многочисленный вид курортной недвижимости на рынке новостроек полуострова, цены на Западном побережье позволяют покупателям воспользоваться «Крымской ипотекой» Источник: krym.cian.ru

— Если ты просчитал экономику с учетом «плохой погоды», то считай, выиграл, а главное — не проиграл, — объясняет Алексей Рачков. — А если рассчитывал только на солнечные дни, то в проигрыше все, и покупатель в том числе. Например, для снижения стоимости можно поставить другие окна, сэкономить на отделочных материалах, на озеленении — вместо 5-метрового дерева за 500 тысяч рублей высадить полуметровое за 10 тысяч. Но экономия — не самое страшное, главное, не обанкротились бы.

По данным аналитика сервиса «Контур.Фокус» Вероники Скороходовой, только в первой половине 2026 года количество дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 37% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В абсолютных цифрах — почти до 1,1 тысячи дел. И эта тенденция, характерная для всей страны, особенно остро стоит перед застройщиками в Крыму, где строительство, земельные участки, особенно на Южном берегу, дорожают быстрее и сильнее.

Цены готового жилья достигают такого уровня, который покупатели осилить не могут, общее число продаж падает, проекты не просто не приносят прибыль, а уходят в минус. И застройщики принимают решение, что проще не строить, а признать себя банкротом. Хотя многие пытаются выйти из ситуации, когда они не просчитали риски, за счет больших скидок. Особенно сейчас, когда спрос на премиальную недвижимость находится на спаде.

— Если строится объект в тысячу квартир и более в Ялте, есть опасность не реализовать подобный проект. Тем более если это бизнес-класс, а цена в этом сегменте сегодня более 600 тысяч рублей за квадратный метр, — дает свою экспертную оценку Алексей Рачков. — Правда, есть предложения с большими скидками — например, я знаю объект, где покупателю предлагают дисконт в 50 процентов. Но, на мой взгляд, это должно не столько стимулировать покупку, сколько насторожить — а почему такая скидка?

Покупатель должен понимать, что, скорее всего, он приобретет объект, который будет реализовываться 20 лет и, в конечном итоге, не выиграет в цене, а проиграет. А на объектах, где нет скидок, дело не в жадности, а в обосновании — почему этот проект не может стоить дешевле. Вот недавно мы закрыли сделку — продали квартиру за 100 миллионов рублей без скидок. На сегодняшнем рынке 100 миллионов за апартамент под отделку — это 950 тысяч рублей за квадрат, одна из самых высоких цен. И на этом проекте цена еще вырастет, потому что это обусловлено уникальной локацией — на первой линии, недалеко от Ялты, но в приватном месте. Здесь на очень большом для Южного берега земельном участке — 10 гектаров — расположен клубный дом на 200 апартаментов большой площади. В какую сумму оценить, что рядом с домом у тебя растут секвойи и кедры, которым 100 лет, а большую часть территории огибает ботанический сад. Уникальность локации, которую невозможно повторить, определяет цену, и на этом проекте она будет только расти.

По мнению эксперта, на удорожание квадратных метров сильно влияют сложная логистика и стройматериалы, которые кратно растут в цене при доставке на полуостров.

— Крым ничего не производит, кроме бута — камней неправильной формы, щебня, получаемых при разработке горных пород, — объясняет Алексей Рачков. — Все остальные стройматериалы — привозные. В связи с этим себестоимость строительства растет ежедневно, а значит, и конечная цена квадратного метра. Строительство занимает сегодня 30 процентов себестоимости проекта, остальное — это налоги, социальные платежи и другие выплаты. Набегает очень приличная сумма, поэтому застройщик не может выйти на рынок Южного берега с ценником ниже 400 тысяч рублей за метр, иначе он не покроет даже затраты. А эти метры еще надо продать.

Хватит застраивать Крым?

Так может, если затраты растут, а покупателей всё меньше, не нужно строить в таких огромных масштабах, рискуя заморозить объект на годы? Но пока проектов, которые готовятся к началу работ, получают разрешение на строительство или уже начинают стройку, столько, что на Южном берегу может быть введено в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров — это гигантские масштабы для такого маленького региона.

— Нет законных оснований запретить застройщику строить, если его проект прошел все стадии согласования, — объясняет Алексей Рачков. — Тут должны думать сами предприниматели, насколько высока конкуренция. Я со многими общаюсь, и часто они от меня узнают, что у них через дорогу, а еще слева и справа тоже готовятся проекты. И чаще всего проекты одинаковые и цена примерно одинаковая. Соответственно, продажи, которые они планировали на три года, растянутся на 10 лет, потому что на рынок сразу выйдут несколько проектов. И это большая проблема для покупателя — войти в отношения с такими застройщиками. Поэтому я считаю, что нужно дозировать застройку Южного берега, как это сделали в Сочи.

Еще несколько лет назад там как грибы вырастали проекты, ценник дошел до 5 миллионов за квадратный метр! И инфраструктура просто перестала выдерживать эти темпы строительства: стало не хватать школ, детских садов, дороги не справлялись с числом машин. К Олимпиаде в 2014 году строили широченные дороги с запасом и рассчитали всё правильно, во время проведения Игр заторов не было. А в сезонах 2023–24 годов были сумасшедшие пробки! Город стал тесным, неудобным, и высокая цена на квадратные метры уже не соответствует качеству жизни в нем. И, чтобы сохранить уровень, нашли юридические способы создать мораторий на стройку и дозированно выводить на рынок новые объекты недвижимости.

— У нас в Крыму нет моратория, но внешние силы, которые «испортили погоду» на полуострове, выступили в этом году таким регулятором. Я знаю, что в нынешнем сентябре должны были состояться четыре старта продаж, но проекты на рынок не вышли: кто-то перенес на следующий год, а кто-то начал продавать свой проект. И это лучше, чем обанкротиться, не просчитав риски. А банкротства застройщиков подрывают у покупателей доверие ко всему региону, а нам и так тут его подрывают извне, — говорит Рачков.