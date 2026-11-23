Актер и телеведущий Никита Джигурда попал в реанимацию. Об этом сообщила его жена
«Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала она в разговоре с РИА «Новости».
Утром артисту стало плох. У него поднялось давление. После чего его супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь.
По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию, 65-летний Джигурда долго отказывался от помощи врачей, несмотря на ухудшение самочуствия. На том, чтобы его увезли в больницу, настояла супруга.
«Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась Анисина в разговоре с Super.
В настоящее время артистом занимаются врачи. Дополнительных сведений о его самочувствии и дальнейших прогнозах не поступало.
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