Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер и телеведущий Никита Джигурда попал в реанимацию. Об этом сообщила его жена

«Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала она в разговоре с РИА «Новости».

Утром артисту стало плох. У него поднялось давление. После чего его супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь.

По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию, 65-летний Джигурда долго отказывался от помощи врачей, несмотря на ухудшение самочуствия. На том, чтобы его увезли в больницу, настояла супруга.

«Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась Анисина в разговоре с Super.

В настоящее время артистом занимаются врачи. Дополнительных сведений о его самочувствии и дальнейших прогнозах не поступало.