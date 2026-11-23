На Родиона и Ераста особое внимание уделяли осадкам: по их характеру пытались предсказать погоду предстоящей зимы Источник: GPT

Снег в конце ноября еще не гарантирует настоящей зимы. Особенно если вместо пушистых хлопьев с неба падает мокрая снежная каша. По народным приметам на 23 ноября именно такие осадки могли предвещать сравнительно теплую зиму с частыми оттепелями.

В народном календаре эту дату называли днем Родиона и Ераста, а также Ерастом Крепким Настом. Считалось, что к этому времени морозы начинают сковывать землю прочной ледяной коркой. Однако погода могла преподнести сюрприз: вслед за холодами приходили дождь, ветер и слякоть.

Православная церковь 23 ноября вспоминает шестерых апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. Оба были учениками апостола Павла и проповедовали христианство. В народной традиции их день связывали с заботой о домашнем хозяйстве и наступлением зимы.

Народные приметы о погоде на 23 ноября

Ераста считали одним из самых непредсказуемых дней поздней осени. В народе даже говорили: «Ераст на всё горазд: на стужу, на метель, на холод». Поэтому внимание обращали сразу на несколько погодных признаков.

Одной из главных примет был мокрый снег. Если 23 ноября выпадали влажные, быстро тающие осадки, по народным поверьям ожидали теплую и снежную зиму с частыми оттепелями. Считалось также, что следующая весна может оказаться дождливой.

С дождем связывали более конкретный прогноз. Если на Родиона и Ераста шел дождь, в некоторых местностях ожидали сырую погоду вплоть до Николы Зимнего, 19 декабря. Для крестьян это означало, что установление удобных зимних дорог может задержаться.

Совсем другое значение имел крепкий наст — твердая ледяная корка на поверхности снега. Именно с ним связано одно из народных названий праздника. В старину говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Для хозяйства это был заметный признак перехода от осенней распутицы к зимнему времени.

Были и другие погодные приметы на 23 ноября:

густой иней покрывает деревья — к усилению морозов;

сильный ветер — к приближению метели;

дороги сильно размокли — к суровой зиме;

туман стелется низко над землей — к скорому потеплению;

воробьи громко чирикают — к оттепели;

воробьи прячутся в укрытиях — к снежной буре;

птицы утепляют гнезда пухом — к похолоданию;

ясное звездное небо ночью — к морозам в ближайшие дни.

На Ераста и Родиона существовал обычай давать домашнему скоту освященные хлеб и соль, чтобы, по поверью, уберечь животных от болезней Источник: GPT

Что нельзя делать 23 ноября

На Родиона и Ераста старались избегать поступков, которые, по поверьям, могли нарушить семейный лад или навлечь неприятности. Некоторые запреты были связаны с опасностями поздней осени:

отправляться в дальнюю дорогу — считалось, что путешественника могут подстерегать метели, гололед и другие неприятности;

выходить на непрочный лед — опасались провалиться в холодную воду, особенно после оттепели;

ссориться с родственниками и соседями — верили, что конфликт нарушит домашнее благополучие;

начинать крупные дела — по некоторым поверьям, новые начинания в этот день могли оказаться неудачными;

выносить вещи из дома после заката — считалось, что вместе с ними можно лишиться семейного достатка;

пренебрегать подготовкой к зиме — небрежность связывали с будущими трудностями и нуждой.

В старину опасность представляли не только замерзающие водоемы, но и дороги. После дождя и ночного похолодания земля покрывалась скользкой коркой, по которой было трудно передвигаться даже пешком. Для телег и саней такая погода становилась серьезным испытанием.

Что можно делать 23 ноября

На Ераста и Родиона крестьяне продолжали готовиться к зиме. Особое внимание уделяли домашним животным, ведь от здоровья коров, овец и лошадей зависело благополучие всего хозяйства.

В этот день существовали следующие обычаи:

печь домашний хлеб — свежую выпечку готовили для семьи и праздничного обряда;

освящать хлеб и соль — их относили в храм, после чего использовали в обычае защиты скота;

раздавать ненужную одежду — пригодные вещи отдавали людям, которым они могли понадобиться;

проверять зимние запасы — осматривали корм для животных, продукты и дрова;

заниматься рукоделием — долгие вечера посвящали прядению, шитью и починке одежды;

собираться за семейным столом — совместная трапеза символизировала достаток и согласие.

Хлеб и соль занимали особое место в традициях Родиона и Ераста, символизируя достаток и заботу о домашнем хозяйстве Источник: GPT

Самый необычный обычай касался освященного хлеба. Его вместе с солью давали домашним животным, веря, что такое угощение защитит их от болезней зимой. Если хозяин собирался продавать корову, покупателю могли передать и кусочки освященного хлеба с солью.

Это была народная традиция, связанная с хозяйственными заботами и религиозными представлениями. Она отражала особое отношение крестьян к животным, от которых зависели молоко, мясо и возможность обрабатывать землю.

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