Дешевые сорта мандаринов в этом году в разы дороже, чем в прошлом Источник: Максим Серков / NGS42.RU

На днях Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что в первой половине ноября минимальная стоимость мандаринов в крупных торговых сетях снизилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным объединения, кило новогоднего цитруса можно купить от 135 рублей.

«Фонтанка» не поверила своим глазам и прошлась по магазинам. Цену ниже журналисты нашли, но вот только сравнение оказалось не в пользу этого года. Ассортимент тоже сократился.

Как изменились цены на мандарины в крупнейших сетях

Росстат не отслеживает динамику цен на мандарины, однако «Фонтанка» фиксировала стоимость новогоднего цитруса в крупнейших розничных сетях в 2023, 2024 и 2025 годах. Редакция сравнивали цены по онлайн-каталогам, выбирая в качестве адреса доставки офис редакции.

Ниже указана стоимость мандаринов в магазинах Санкт-Петербурга. Цифры показывают общую динамику, но в других городах и регионах цены могут отличаться.

Сейчас в сети «Перекресток» самые дешевые турецкие мандарины стоят 149,99 руб. за кило, что на 7% дороже, чем год назад. Марокканские клементины подешевели за год на 4%, до 219,99 руб. «Отборные» цитрусы под собственной маркой сети обойдутся в 349,99 руб. за упаковку 700 г, то есть кило стоит 499,99 руб., что на 66% дороже, чем год назад.

Также в магазинах сети продаются китайские мини-мандарины с листком по цене 242,99 руб. по скидке или 296,99 рублей без нее. Даже с учетом дисконта цитрус обойдется на 6% дороже, чем год назад. Абхазские мандарины стоят 299,99 руб. за кило, что на 3% больше, чем в ноябре 2025-го. Новинкой этого года стали зеленые мандарины. В «Перекрестке» они продаются по минимальной цене 169,99 руб. за килограмм.

В «Ленте» при доставке из гипермаркета самыми дешевыми оказались мандарины сорта «надоркотт», которые стоят 249 руб. по карте. Для сравнения: в прошлом году цена на новогодний цитрус в этой сети стартовала с 40 руб. за кг.

Мандарины-«бэби» в этой же сети можно купить за 402,99 руб. по карте, что в три раза дороже, чем год назад (130 рублей по карте). Также на полках представлены китайские мандарины с листочками — 290,99 руб. за кг, рост по сравнению с прошлым годом составил 2,5 раза. Марокканские клементины в «Ленте» стоят 226,99 руб. за кило, в прошлом году на момент сравнения их в ассортименте ретейлера не было. В этом году не оказалось абхазских мандаринов.

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сеть «О`Кей», которая использовалась для сравнения в предыдущие годы, в этом году исключена из списка, так как ее приобрела «Лента». Вместо нее мы посмотрели на цены в сети «Дикси»: там кило мандаринов стоит 249,99 руб., но по акции их можно купить за 129,90 руб. Отборные мандарины стоят по акции 249,99 руб. за кг, без нее — 279,99 руб. Страна происхождения в обоих случаях на сайте не указана.

Читатели «Фонтанки», уже попробовавшие мандарины в этом сезоне, отмечают: помимо роста цены, в этом году на вкус новогодний цитрус оказался менее приятным, чем обычно.

Почему дорожают мандарины

Основные поставщики мандаринов в Россию — Турция, ЮАР, Китай, Египет и Марокко. Однако в зависимости от сезона доля конкретных стран-поставщиков может меняться. В этом году заметно нарастила объемы Турция: по данным Россельхознадзора, за восемь месяцев оттуда ввезли более 224 тыс. тонн мандаринов — на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.

Традиционно в ноябре именно турецкие мандарины начинают поступать на прилавки сетей в больших количествах, и именно из этой страны обычно везут самые дешевые позиции.

Максим Донцов, директор ООО «Айбарус», крупного поставщика овощей и фруктов в Россию, подтвердил «Фонтанке», что с турецкими цитрусами в этом году возникли сложности. И дело не в плохом урожае.

«Из-за закрытия порта в Новороссийске весь объем турецкого цитруса, а это основной объем в этот период, поехал колесами (то есть наземным транспортом. — Прим. ред.). Но понятное дело, что колесами такой объем проблематично привезти», — отмечает он.

Один корабль с мандаринами был отправлен напрямую в Петербург, и на прошлой неделе он пришел, но на общем фоне это небольшие объемы. В итоге на рынке возник дефицит дешевого мандарина.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Та же проблема с Египтом.

В Турции мандаринов полно, в Египте мандаринов полно, но из-за закрытия портов страдаем, потому что сумасшедших денег стоит логистика. Она дороже товара, дороже всего. Максим Донцов директор ООО «Айбарус»

Такое же объяснение дал совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский: «Раньше это всё возили через Новороссийск, и всё это шло очень хорошо. А теперь они вынуждены везти это всё машинами через Грузию, Азербайджан и так далее. Соответственно, цена на всю Турцию поднялась очень сильно». Сейчас в опте турецкие мандарины стоят 137 руб. за кило, что почти вдвое выше, чем в прошлом году (75–85 руб. за кило).

Что случилось со вкусом мандаринов

На фоне турецкого дефицита в сети пошли поставки иранских цитрусов. «Раньше турецкий мандарин не давал возможности грузить Иран, потому что по цене было невыгодно, — объясняет Максим Донцов. — Но иранский мандарин по качеству, если брать прошлые годы, всегда был слабее», — говорит он.

Иранские мандарины также могут иметь зеленоватый оттенок и непривычный для российского потребителя вкус: «У них так принято — немножечко недозрелый мандарин, к этому надо относиться спокойно, он от этого не хуже, он натуральный, он хороший. Да, кисловатый, но это сорт такой», — подчеркивает эксперт. Однако в Иране есть сорта, которые по вкусу ничем не уступают турецкому, добавляет он. Но опять же — вопрос в цене.

А вот китайские мандарины в этом году ужасного качества, расстраивается директор «Айбаруса»: «Мандарины не доезжают, и с ними мучения, и их сливают, потому что нет качества китайского мандарина, нет ни одной поставки нормального мандарина. Может, единицы какие-то, в целом очень нестабильное качество в этом году у них».

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр Мышинский подтвердил, что китайские мандарины в этом году стоят необычайно дешево. Но дал этому иное объяснение: «Китай всегда стимулирует какие-то новые направления, когда куда-то выходят, они дотируют это всё дело. Опять-таки из Китая получается логистика сейчас дешевле, чем из Турции». Вкус не эталонный, но и плохим качество назвать нельзя. «Поставщик привез образцы, мы попробовали, вроде даже съедобные», — прокомментировал Александр Мышинский.

Зато, по его мнению, турецкие мандарины, которые всё же доехали до прилавков, оказались менее вкусными, поскольку ехали дольше обычного. «Чем длиннее путь, тем качество хуже», — объясняет предприниматель.

Подешевеют ли мандарины

По словам Максима Донцова, через некоторое время ситуация должна наладиться: «Корабли потихонечку начали выходить и потихонечку начали заходить, причем в два порта — это Туапсе и Новороссийск».

Если всё будет нормально с югом и тот объем, который грузили под себя сети и крупные импортеры, будет заходить и выгружаться, то ситуация с ценами поменяется. Максим Донцов директор ООО «Айбарус»

Более дорогие позиции — из ЮАР и Марокко — продолжают прибывать в Россию напрямую. Их доля в объеме рынка невелика, зато цена может оказаться чуть ниже за счет курсовой разницы. «Марокканский мандарин в этом году стоит адекватных денег», — отмечает Максим Донцов.