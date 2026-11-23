Галина Ивановна всю жизнь проработала диспетчером трамвайно-троллейбусного управления, координировала, следила, чтобы общественный транспорт Свердловска-Екатеринбурга ходил четко по расписанию Источник: семейный архив

85-летнюю Галину Дееву скорая увезла в больницу с синяками, гематомами и подозрением на перелом из частного екатеринбургского пансионата для престарелых. Галина Ивановна рассказала врачам, что ее избила хозяйка коммерческого заведения Екатерина. Журналист Е1.RU Елена Панкратьева рассказывает, что известно об очередном диком случае издевательств над стариками.

«Думали, надежно, под присмотром»

В пансионат «Наши добрые руки» Галину Ивановну родные определили в декабре прошлого года. Это место родным посоветовала хорошая знакомая семьи.

По данным сервиса «Контур.Фокус», пансионат «Наши добрые руки» зарегистрирован на ИП Трошина Екатерина Викторовна. Дата регистрации: 13 октября 2025 года. Основной вид деятельности — деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Место регистрации: Челябинская область, р-н Каслинский, п. Береговой. Работает по упрощенной системе налогообложения. По состоянию на 16 ноября 2026 года действовали ограничения на операции по банковским счетам ИП, установленные ИФНС. Поскольку это ИП, данных о финансовой деятельности, доходах, расходах, прибыли в сервисе нет.

— Она там работала, когда мы устроили туда Галину Ивановну, — рассказывает жена сына Галины Оксана. — Думали, надежно, под присмотром. Она говорила, что всё хорошо у них, и отзывы хорошие.

У Галины Ивановны деменция. Еще год назад она жила одна, самостоятельно, в своей квартире. Потом начались проблемы с памятью, могла звонить несколько раз в день, переспрашивать одно и то же. Как-то сожгла микроволновку, чуть не случился пожар. Оставлять одну стало опасно. Оксана с мужем, сыном Галины, забрали бабушку к себе домой. Но через какое-то время поняли, что не справятся. Они работали посменно, муж уходил на трое суток, Оксана — на сутки: она работает в системе безопасности и видеонаблюдения одного из районов Екатеринбурга.

Галина Ивановна также оставалась на несколько дней одна.

— Могла проснуться ночью, ходить по квартире. Как-то включила духовку, сковородки начали плавиться. Хорошо, что я в ту ночь была дома, она разбудила меня. Сковородки не жалко, просто была опасность, что пластик начнет тлеть, — говорит Оксана.

В декабре 2025 года сын с женой определили Галину Ивановну в частный пансионат. Думали, там будет лучше: постоянный присмотр, уход, она уже не целыми днями одна, а будет общаться с другими постояльцами, выходить на прогулки. Сутки там стоили 1200 рублей, в месяц выходило около 36 000–37 000. Отдельно оплачивали врачей, если вызывают специалистов из коммерческих медучреждений, лекарства. И досуг — когда приглашают артистов, устраивают какие-нибудь праздники. Пансионат небольшой, рассчитан на 19–20 постояльцев.

— В выходные мы навещали ее, и мой муж приезжал, и его брат. В общий чат скидывали фото, чем кормят: завтрак, обед… Как-то у Галины Ивановны был синяк на ноге, но нам сразу позвонили, сообщили, что упала. Моя знакомая, правда, уже уволилась, но Галина Ивановна ни на что не жаловалась.

«Родственникам не будем говорить, что я сломала о ее башку телефон»

А 12 ноября родные узнали, что Галину Ивановну избили.

— В ту ночь дежурила Екатерина Трошина, на нее зарегистрировано ИП, и именно с ней мы подписывали договор. И она скинула нам голосовое сообщение, — продолжает Оксана. — Скинула по ошибке. Нам показалось, что голос в том сообщении у нее нетрезвый, видимо, поэтому и ошиблась. Мы когда послушали, пришли в ужас. Сообщение сохранили у себя и сразу удалили в переписке.

Родные пострадавшей утверждают, что голос на записи принадлежит хозяйке пансионата Екатерине Трошевой Источник: предоставлено родными Галины Ивановны

В том голосовом сотрудница с матом и смехом рассказывала, как била Галину Ивановну, которая не спала ночью, по голове телефоном так, что аппарат погнулся. Больше всего она переживала за телефон.

Что было в том голосовом сообщении — Короче, не удивляйтесь, я пока это, видимо, воевала с Деевой, я этой, господи, ну рабочим телефоном — у меня был в руке — по макушке-то я ее (нецензурная брань), у меня перегнулся в другую сторону, он работает, рабочий телефон пока. Ну он у меня как-то погнулся странным образом, я [нецензурная брань] по башке вот этим телефоном. Ой, как-то так, но работает. Завтра Таньке позвоню. Да я что должна бы сделать, она, сука, она пинается, она дерется, дура ненормальная… А что должна делать: ути, мини-мули, мусечка ты моя, мулипусечка, что ли, да? Да сейчас… Короче, я, видимо, телефоном ей [нецензурно] по макушке-то, по башке ее, он у меня маленько погнулся. Ну потому что она орала: «Позвони да позвони». Я говорю: «Я тебе по башке позвоню». А у меня в руках был телефон, рабочий, нафиг. Я откуда знаю эти инстинкты, никто не… Я просто, блин, [ударила] ей по макушке — и он у меня пополам. Нет, он не пополам, он в этом, в полудуге, он работает пока. Ты понимаешь, дело в том, что, Свет, что вот мы только с Оксаной, ну с ее снохой, разговаривали, что мы эти таблетки — и ну хлопать [название препарата] больше не даем. Только даем [название препаратов]. Видишь, он, что надо вытворять? Нам еще что сделать? Ни фига. Короче, если в твоей смене что-то произойдет, напиши или как-то. Надо звонить Оксане. Нет, Оксан, у нее опять началось, он же… Я телефон об нее… мы это родственникам, конечно, не будем говорить, что я сломала об ее башку телефон, он не сломанный, он перегнутый, ну чуть-чуть дугообразный.

«Это каким жестоким надо быть? Избить, а потом связать!»

Галина Ивановна, несмотря на проблемы с памятью и пониманием, по словам родных, никогда не была буйной, агрессивной. С ней можно было договориться, объяснить. Они предполагают, что в ту ночь бабушка не могла заснуть или проснулась, встала, может, включила свет и разозлила этим хозяйку.

Оксана с мужем в тот день были на дежурстве, отпроситься не получилось. Вызвали скорую в пансионат. Галину Ивановну увезли в больницу, там обследовали, сделали КТ, рентген — палец на руке распух. К счастью, сотрясения и переломов не нашли. Врачам скорой бабушка рассказала, что ее избили в пансионате. Скорая тут же передала информацию в полицию.

Сама Екатерина Трошина, когда ей начали звонить родственники, все отрицала, уверяла, что бабушка просто упала. Она даже записала видео, где бабушка объясняет, что никто ее не бил. А еще скинула фотографию: на ней Галина Ивановна лежит связанная на кровати.

Екатерина после приезда из больницы записала видео, где Галина Деева уверяет, что упала сама. Но родные уверены, что бабушка боится сказать правду Источник: предоставлено родными Галины Ивановны

— Хотела нам показать, что бабушка у нас буйная и ее надо держать так, — объясняет Оксана. — Ссылалась на законы, что у нее есть полное право связывать постояльцев, если они ведут себя буйно. Никогда у нас бабушка буйной не была. Это мне подтвердила лечащий врач в госпитале ветеранов, она раз в год ложится у нас туда, никаких проблем с ней нет. Она весит всего 45 кг! Это каким жестоким надо быть? Избить, а потом связать!

Такое фото получили родные от хозяйки пансионата Источник: предоставлено родными Галины Ивановны

Уточним важный момент. Фиксация (мягкое связывание) пациентов по закону допускается лишь в медицинских учреждениях. Это делается в разных ситуациях, например, когда пациент, отходя от наркоза, может случайно, неосознанно сорвать швы, или вырвать медоборудование: катетер, интубационную трубку. Или когда человек в сильном возбуждении может нанести вред себе или окружающим. Эту крайнюю меру могут применять только медицинские сотрудники под контролем врача, и она должна быть зафиксирована в медицинской документации.

Частный пансионат — не медицинское учреждение, медицинской лицензии нет, поэтому подобные выходки, связывание пациентов, вне закона.

На следующий день Оксана приехала в пансионат.

— Я опросила нескольких бабушек в пансионате, которые общаются и в сознании, они рассказали, что ничего не видели ночью, лишь слышали крики Галины Ивановны: «Помогите, убивают!», — говорит Оксана.

Галину Ивановну забрали домой. В тот же день Оксана с мужем написали заявление в полицию. Накануне в отдел уже поступила информация из больницы.

Галина Ивановна еще год назад жила самостоятельно, пока не начались проблемы с памятью Источник: семейный архив

Галина Ивановна — ветеран труда. Работала диспетчером в трамвайно-троллейбусном управлении.

— Не самая легкая жизнь была, как у всего того поколения. Отец пропал без вести на фронте. Последние годы она ухаживала за мужем, он сильно болел, тоже была деменция, а она держалась. А как муж умер, и у нее начались проблемы с памятью, — делится Оксана. — И вот в 85 лет пережить такое! Возможно, это не первый случай, родные просто ничего не знают. Ну не может же человек вдруг резко стать жестоким. Мне страшно за других пожилых людей, которые сейчас там находятся.

Сейчас Галина Ивановна уже прошла медицинскую экспертизу, результаты нужно ждать в течение месяца. Родные также написали обращение в электронную приемную главы СК России Александра Бастрыкина.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по заявлению проводится проверка.

«Она такое творила!»

Мы созвонились со второй стороной этой конфликтной ситуации. Хозяйка ИП Екатерина Трошина заверила нас, что никаких противоправных действий по отношению к 85-летней постоялице не было. По ее словам, это могут подтвердить «адекватные» постояльцы, у которых нет деменции.

— Синяк, который у нее на лбу, она сама стукнулась. Синяк на руке — уронила кулер с водой. Повалилась на него, он как раз находился по правую руку. Конечно, все преувеличили. Ее возили в больницу, это, во-первых. У нас есть справка в больнице, также как и у родных. Ей делали ЭКТ головного мозга, осматривал травматолог, нейрохирург. Там сказали, что человек с деменцией. В справке написано, что никаких патологий нет, никаких травм (как мы уже писали, в справке, которая есть в распоряжении редакции зафиксирован ушиб мягких тканей. — Прим. ред.).

— Нам представили фотографию, где ваша постоялица лежит связанная.

— Фотография была им (родным) послана. Потому что справиться с ней было невозможно. Как мне ее обезопасить? Пришлось уложить просто на кровать и связать руки и ноги эластичным бинтом, потому что она такое творила! Бегала по комнатам, включала везде свет, то есть не давала спать никому. Осень, весна, у них обострение. А у нас в данный момент 17 человек. Из них, между прочим, трое абсолютно адекватных бабушек.

— Родные рассказывают, что Галина Ивановна спокойная, неагрессивная.

К беседе, видимо, по громкой связи, подключилась еще одна сотрудница, мы не знаем ее имя.

— Они же с ними не проживают. Как они могут знать? Мы круглосуточно тут находимся. Это не только в наши смены (происходит), но и в другие. Она могла упасть на пол. Ой, всё, умираю, помогите, скорую вызовите. Галина Ивановна, что болит? Ничего не болит, вызовите скорую. Всё. А во-вторых, они ее «ложат» летом в психоневрологический госпиталь (ветеранов всех войн, госпиталь называется психоневрологический, но там много отделений разного профиля. — Прим. ред.). Я вот не понимаю, а че ж вы тогда ее домой не заберете, если она у вас такая спокойная. Ну заберите ее домой. Если вы считаете, она у вас здоровая, не больная, спокойная. Заберите! Тут сыновья вахтами работают, но у одного-то сына жена не работает, пусть с ней и сидит.

Сотрудницы также рассказали о случае, который их особо возмутил. Оказывается, пользоваться любыми телефонами у них в пансионате постояльцам запрещено.

— А они (родные) ей телефон принесут, она там куда-то названивает. Мы сказали сыну забрать телефон. У нас нельзя телефоны, тем более с деменцией. У нас телефоны разрешены только троим. А сын ей сунул втихаря. Мы заходим, смотрим, она разговаривает по телефону. Мы забрали телефон. Сынушка (возмущается): на каком основании? Я говорю: «На том основании, что она у вас больная».

— Часто вы применяли вот эту фиксацию, связывали?

— Нет, нечасто. За все время, как она находится, это второй случай. Но первый раз мы ее просто уложили, держали, сидели около нее. Чтобы она немножко успокоилась. Екатерина и ее коллега уверяют, что Галина Ивановна — единственная такая агрессивная, остальные «более-менее, потому что принимают препараты, а ей, видимо, не хватает дозировки».

На вопрос, почему в таких случаях не вызывали профильных специалистов — медиков, психиатров, нам ответили, что не видят в этом смысла.

— Мы как-то, работая в другом пансионате, один раз вызвали. Нам сказали: «А че вы нас вызываете? У вас больше препаратов, чем у нас, мы всё равно его не заберем». Вот и всё. Они не забирают.

— К остальным постояльцам вам приходилось применять связывание?

— Только если «зондовые», чтобы не выдернули зонд, мы их фиксируем. Но то же самое делается и в больницах, — заключили наши собеседницы.

Также они сообщили, что перед тем, как обратиться в полицию, сноха требовала с пансионата 200 000 рублей. Сама Оксана объяснила, что у семьи есть полное право на компенсацию.

«Бабушка явно не могла сопротивляться». Мнение юриста

Екатеринбургский юрист Сергей Тетерин, ознакомившись с аудио- и фотоматериалами в нашей публикации, увидел признаки двух уголовных статей.

— Начну с самого эмоционального, вот этой фотографии, где бабушка лежит связанная, в отношении неё применены медицинские вязки (фиксация). На этом фото все признаки статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). У организации нет медицинской лицензии, применение вязок незаконно. Если поведение человека становится опасным для него, то необходимо в рамках оказания услуг незамедлительно обратиться в медучреждение. Специализированное, то есть по профилю. Более того, я посмотрел практику, в Подмосковье уже возбуждалось и передавалось в суд уголовное дело за вязки в частном пансионате. В данной ситуации вопрос лишь в том, какую часть применить. Если участвовали другие сотрудники, то это уже группа лиц по предварительному сговору. Плюс, я полагаю, что это деяние совершено ещё и при отягчающих обстоятельствах. Бабушка явно не могла сопротивляться.

Если при расследовании выяснится, что это не первый раз, такие меры были системные, то можно уже говорить об истязании — статья 117 УК РФ. Кроме того, имеется аудиозапись (где, предположительно, хозяйка рассказывает о побоях. — Прим. ред.). Также есть все признаки статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, опасных для жизни и здоровья»). Наказание по ней зависит от части, часть первая достаточно мягкая, предусматривает лишение свободы до двух лет. Если устанавливают «группу лиц по предварительному сговору», наказание жестче: от трех до пяти лет лишения свободы.

Что касается самих побоев, наш эксперт пояснил, что, если экспертиза не устанавливает серьезного вреда здоровью, то это административный состав.

— Но лишь в том случае, если это разовый эпизод. Если выявятся другие, то есть устанавливают системность, это признаки истязания. Конечно, все детали, обстоятельства в этом случае должны выяснить правоохранительные органы — Следственный комитет, эти уголовные статьи в их подследственности.