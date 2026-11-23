Беспилотную технику начнут внедрять в аэропорты России Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В российских аэропортах намерены перевозить багаж без водителей, косить траву без садовников, а мыть полы без уборщиков. Работу у части сотрудников отберет беспилотная спецтехника.

Перспективы использования роботов в аэропортах обсудили на форуме-выставке «Транспорт России». Какие машины уже проходят испытания и какую работу им готовы доверить — в материале MSK1.RU.

Какие роботы уже внедрены

Форум и выставка «Транспорт России» в Москве проходили с 14 по 20 ноября 2026 года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Подобную спецтехнику уже тестируют в Пулково. Это беспилотный багажный тягач, автономная снегоуборочная машина и беспилотная газонокосилка. Со слов главы петербургского аэропорта Леонида Сергеева, сейчас в воздушной гавани насчитывается всего 1340 единиц спецтехники, 88 из которых потенциально можно полностью автоматизировать. Аэропорт планирует объединить беспилотный транспорт, роботов и биометрические технологии в единую систему управления.

«Для работы беспилотной техники необходимо создать цифровую карту аэропорта. В современных условиях, когда спутниковая навигация может быть недоступна, она должна ориентироваться на наземные объекты и специальные маячки», — объяснил он.

В течение года Пулково планирует испытать и другие модели роботов и беспилотных машин, чтобы понять, какие из них подходят для постоянной работы. Уже исходя из этого опыта спецтехнику начнут внедрять и другие аэропорты России.

Помимо Пулково, беспилотные машины тестируют во Внуково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. К проекту привлечены разработчики и машиностроительные предприятия, в том числе КАМАЗ, Cognitive Pilot, «Эвокарго» и Петербургский тракторный завод.

По словам Сергеева, сначала автоматизировать будут задачи, при выполнении которых техника редко встречается с людьми. Например, роботам уже готовы доверить уборку взлетно-посадочных полос и покос травы, а также патрулирование территории вдоль ограждений аэропорта.

Сложнее всего будет внедрить беспилотники при обслуживании самолетов, перевозке багажа и пассажиров, где одновременно работают люди и множество машин. Леонид Сергеев глава аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге

При этом полностью отказываться от водителей Сергеев не предлагает. По его мнению, лучше использовать машины, которые могут работать самостоятельно и при необходимости переходить под управление человека. Гибридный вариант особенно важен для российских аэропортов, где техника должна справляться с сильными снегопадами и морозами.

Ожидается, что автоматизация повысит безопасность работы и сократит расходы аэропортов. По оценке Сергеева, экономия затрат может составить до 20–30%. При этом вместо части работников, которых заменят роботы, аэропорту потребуются IT-специалисты, которые будут обслуживать и контролировать автоматизированную технику.

Зимой беспилотники проверят снегом и морозом

В Росавиации считают, что понять, насколько беспилотная техника подходит для аэропортов, можно будет только после зимних испытаний зимой. Летом такие машины уже проверяли, но в сильные снегопады и морозы они могут столкнуться с новыми трудностями.

В прошлом году были очень обильные снегопады и сложные метеорологические условия. Даже водители на обычной спецтехнике не всегда справлялись: тягачи буксовали, багажные тележки застревали. Поэтому интересно посмотреть, как беспилотная техника поведет себя в таких ситуациях и какие у нее обнаружатся недостатки. Юлия Логачева начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации

Отдельный вопрос — эксплуатация таких машин на Крайнем Севере и в Арктике. По словам представительницы Росавиации, необходимо проверить, выдерживают ли аккумуляторы и другие элементы техники экстремально низкие температуры.

«Нужно изучить рекомендации производителей: при какой минимальной температуре можно использовать такую технику. В Арктике некоторые спецмашины используют круглосуточно на протяжении всего сезона. Возможно, для этого потребуются специальные аккумуляторы с подогревом и дополнительные системы», — добавила Логачева.