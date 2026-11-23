Утром 23 ноября Ярославль встал в жесткие пробки. Движение затруднено во многих районах города. Люди опаздывают на работу, некоторые выходят из автобусов и идут пешком.
А вы как добрались на работу, учебу и по делам утром?
Тем временем стала известна причины отсутствия трамваев в Брагине утром.
— Ориентировочно в 05:25, на проспекте Дзержинского по направлению в центральную часть города на трамвайных путях застрял легковой автомобиль, в результате чего движение трамваев по маршруту № 5к «Больница № 9» — «ЯМЗ» было частично приостановлено и осуществлялось до разворотного кольца на улице Александра Невского. В настоящее время движение трамваев по маршруту восстановлено, — рассказали в региональном Миндортрансе.
Такая ситуация была в начале десятого утра 23 ноября на центральных улицах Ярославля.
Затор был и на проспекте Фрунзе.
— Еду 50 минут из Крестов в центр, — сообщила корреспондент 76.RU Екатерина Тарыгина.
Читатели нашего портала пишут, что 20 минут ждали автобус на улице Слепнева.
Жители Брагина опоздали на работу из-за пробки у ТЦ «Рио». Затор начинается от остановки «Омега» и заканчивается у «Лакокраски».
— От «Омеги» до ТЦ «Рио» ехали 20 минут, — сообщают пассажиры.
Причина затора в этом месте пока не понятна.
В соцсетях сообщают, что за Волгой хитрые водители решили объехать пробку «огородами», но там тоже заторы.
По словам людей, не смогла через пробку проехать даже скорая помощь.
«Из-за того, что водители не знают правил, не могла проехать через перекресток Красноборская-Авиаторов-Гагаринский переулок скорая с сиреной. И такое там постоянно. Люди просто предпочитают не замечать правило, что на перекресток нельзя выезжать при заторе. Я утром с Гагаринского тоже выехать не могу, а там и так светофор горит одну минуту. Сегодня и обратно с Красноборской на Авиаторов не могла повернуть, потому что перекрыли выезд», — пожаловались в группе «Подслушано в Ярославле».
Причинами пробок в Заволжском районе стали сразу три аварии — одна на улице Шевелюха и две на Октябрьском мосту.
Пассажиры выходят из автобусов и идут пешком. Ярославцы жалуются, что выделенная полоса для общественного транспорта не работает.
«Час пик, новая выделенка за Волгой, автобус, стоим в пробке. Каждое утро за автобусами пристраиваются автомобили и спокойно проезжают, создавая пробку. Сегодня же обнаглевшие водители едут просто сплошным потоком», — сообщили в группе «Жесть Ярославль».
На дорогах утром образовались пробки. На «Яндекс Картах» красным цветом обозначены проспект Авиаторов, улицы Мостецкая, Дачная, Шевелюха, Тверицкая набережная в Заволжском районе, проспект Фрунзе, Вишняки во Фрунзенском районе.
В Дзержинском районе серьезная пробка у ТЦ «Рио».
В центре заторы на Советской, Победы, проспекте Октября, Октябрьской площади.
Дорога на работу у многих не задалась с самого раннего утра. В группе «Подслушано Ярославль» сообщили, что пассажиры не смогли дождаться трамвая № 5к на улице Урицкого.
«Работники предприятий, чьи смены начинаются в 06:30 промерзли на остановке», — жалуются люди.