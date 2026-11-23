Причинами пробок в Заволжском районе стали сразу три аварии — одна на улице Шевелюха и две на Октябрьском мосту.

Пассажиры выходят из автобусов и идут пешком. Ярославцы жалуются, что выделенная полоса для общественного транспорта не работает.

«Час пик, новая выделенка за Волгой, автобус, стоим в пробке. Каждое утро за автобусами пристраиваются автомобили и спокойно проезжают, создавая пробку. Сегодня же обнаглевшие водители едут просто сплошным потоком», — сообщили в группе «Жесть Ярославль».