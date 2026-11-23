Собрали в одном видео, что известно о деле врача, которого обвинили в убийстве пациентки Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Ситуация в больнице Северодвинска прогремела на всю Россию. По версии следствия, реаниматолог сделал укол пенсионерке, которая поступила в морг, но подала признаки жизни. Инъекция оказалась смертельной, а действия медика теперь рассматривают как предумышленное убийство. Собрали в видео выше , что известно о жуткой истории, в которой много вопросов.

Под следствием оказался 29-летний анестезиолог-реаниматолог из Северодвинской городской больницы № 2. Молодого врача обвиняют в убийстве пациентки. Инцидент произошел в декабре 2025 года, но известно о громком уголовном деле стало только сейчас. По версии следствия, медик ввел смертельную дозу препарата 73-летней женщине, которую ранее ошибочно признали умершей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы в отдельных случаях. На сайте медучреждения сообщают, что обвиняемый окончил СГМУ по специальности «лечебное дело», а в 2023 году — ординатуру по анестезиологии-реаниматологии.

Но как пенсионерка могла «воскреснуть» в морге? Опытный врач анестезиолог-реаниматолог из Москвы Фируз Ашуров рассказал, что по медицинскому протоколу реанимационные мероприятия пациента длятся 30 минут. Если после этого времени датчики фиксируют даже минимальное изменение сердечного ритма, то отсчет начинается заново. Если реанимация не удалась, пациента продолжают наблюдать с помощью специальных аппаратов.

«По протоколу 5–10 минут на наблюдение, за это время появляются трупные пятна. Врачи проверяют признак Белоглазова, когда при давлении на глазное яблоко зрачок меняется, становится похожим на кошачий. Если всё это подтверждается, то констатируют биологическую смерть», — сообщает врач анестезиолог-реаниматолог.

В Минздраве Архангельской области сообщают, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. Расследование дела медика из Северодвинска взяла на контроль прокуратура и лично Александр Бастрыкин. Адвокат обвиняемого уверен — в деле всё не так однозначно.

«Нет объективных данных о наличии прямой причинной связи между медицинскими манипуляциями моего подзащитного и наступившими последствиями, которые описываются в средствах массовой информации. Такой связи не установлено. Мой подзащитный осуществлял медицинские манипуляции в соответствии со своими врачебными обязанностями. Все манипуляции совершались в соответствии с медицинским протоколом. Никакого злого умысла в действиях врача не было», — рассказал адвокат обвиняемого Мансур Бекаров.