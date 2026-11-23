Запретят ли продажу вейпов в Москве, узнала редакция MSK1.RU Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России началась масштабная кампания по запрету розничной продажи вейпов. Десятки регионов уже поддержали инициативу: ограничения одобрили в Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, а также Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской и других областях. В большинстве субъектов запрет должен заработать с 1 марта 2027 года. Депутаты объяснили такие меры заботой о здоровье, а где-то в вейпах даже нашли «зомби-наркотик».

Возможность вводить такие ограничения регионы получили после принятия федерального закона летом 2026 года. Теперь каждый субъект может самостоятельно решить, отказываться ли от легальной продажи электронных сигарет на своей территории. При этом Москва пока остается в стороне от этой кампании.

MSK1.RU расспросил сторонников и противников инициативы, к чему всё приведет.

«Зло, которое калечит наших детей»

В Мособлдуме прошел круглый стол по теме «Регулирование оборота вейпов и аналогичной продукции: от выявления проблем к законодательным решениям» 22 октября 2026 года Источник: Мособлдума / Telegram

В Москве и Подмосковье торговля вейпами пока разрешена, но возможный запрет обсуждали еще в октябре 2026 года — на круглом столе в Мособлдуме. Там озвучили, что для продажи электронных сигарет с марта 2027 года нужно будет иметь лицензию во всех регионах.

Участники встречи — депутаты, врачи, представители бизнеса и родители — сошлись во мнении, что действующих ограничений в Москве и области недостаточно и нужны системные решения. Среди предложений — расширить список мест, где запрещена продажа вейпов, установить 100-метровую зону «непродажи» возле образовательных учреждений и ввести ответственность для взрослых, которые покупают «курилки» несовершеннолетним.

Одним из сторонников полного запрета выступает депутат Мосгордумы Надежда Перфилова. Как она поделилась с MSK1.RU, столичные парламентарии уже неоднократно обращались в Госдуму с такой инициативой.

«Я обеими руками за такой запрет. Вейпы — это зло, которое калечит наших детей. В погоне за модой и внешними атрибутами подростки начинают их употреблять, хотя уже опубликовано множество исследований, доказывающих вред электронных сигарет для здоровья, в частности для легких. Чем быстрее примут закон, тем больше детей мы сможем уберечь», — рассказала Перфилова.

В качестве примера депутат привела борьбу со снюсами — жевательной никотинсодержащей продукцией, распространение которой также пытались остановить законодательными ограничениями.

«Мы тоже с ними боролись и в итоге добились результата только после введения запрета. Поэтому мы ждем от коллег из Госдумы скорейшего принятия закона, чтобы покончить с этим злом», — добавила она.

Противники ограничений опасаются, что запрет может привести к развитию нелегального рынка вейпов. Но Перфилова не считает этот аргумент достаточным: по ее мнению, сначала необходимо ввести запрет, а уже затем искать способы противодействия подпольной торговле, если она начнет распространяться.

В конечном итоге запрет победит, и второго рынка сбыта этой продукции не будет. Нелегальную торговлю можно будет выявлять, такие организации будут заметны. Надежда Перфилова депутат Мосгордумы от партии «Моя Москва»

Вейпы — зло? Мнение врача

Среди сторонников полного запрета — бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он считает, что электронные сигареты уже нанесли серьезный вред здоровью, а распространение вейпинга особенно опасно для молодого поколения.

«Запрет продажи вейпов — более чем правильное решение. Однако это полумера: необходимо принимать более масштабные решения для борьбы с распространением этой продукции. Особенно тревожно, что вейпинг вовлекает в потребление табачной и никотинсодержащей продукции молодое поколение, а возраст начала ее употребления снижается», — заявил в беседе с MSK1.RU Онищенко.

Продажа вейпов несовершеннолетним ранее и так была запрещена Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По его словам, производители и распространители формируют у подростков впечатление, что электронные сигареты, в том числе безникотиновые, безопасны. Академик считает такое представление опасным заблуждением.

Что говорят противники запрета

Представитель отрасли Владимир Мишеловин — член правления и руководитель GR-направления Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий — оценивает происходящее иначе. Он признаёт, что региональные запреты, скорее всего, будут распространяться и дальше, но считает нынешнюю ситуацию результатом того, что участники рынка не смогли договориться с властями и доказать возможность легального развития отрасли.

«Это, по всей видимости, необратимый процесс. Федеральным законодательством регионам предоставлено право провести такой эксперимент, и сейчас субъекты один за другим к нему присоединяются. Скорее всего, запрет охватит большинство регионов. Скоро мы увидим, к каким последствиям приведет этот эксперимент», — поделился Владимир Мишеловин.

Ранее он не раз публично выступал, обращая внимание властей, что полный запрет не решит проблему распространения вейпов, а лишь вытеснит торговлю ими в нелегальный сектор. В таком случае государство потеряет возможность контролировать состав продукции, качество товаров и соблюдение запрета на продажу несовершеннолетним.

В Москве пока не запрещали продажу вейпов, но, по мнению экспертов, это временно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кроме того, легальные предприниматели лишатся бизнеса, а покупатели, которые продолжат пользоваться электронными сигаретами, будут обращаться к нелегальным продавцам. В качестве альтернативы Мишеловин предлагал лицензировать оптовую и розничную торговлю, усилить проверки и создать условия, при которых добросовестным предпринимателям будет выгоднее работать легально.

По словам собеседника MSK1.RU, несколько лет представители отрасли пытались объединить добросовестных участников рынка, разработать общую концепцию развития и убедить власти, что торговлю вейпами можно вывести из тени. Мишеловин сам лично этим занимался, но договориться не удалось.

«Участники рынка оказались разрозненными, каждый смотрел на собственные интересы. В результате мы получили большой неорганизованный рынок, который продолжает работать в серой и черной зонах. Теперь добросовестные участники тоже будут нести убытки и потери из-за того, что отрасль не смогла самоорганизоваться», — считает он.

При этом Мишеловин советует предпринимателям не ждать вступления запретов в силу, а уже сейчас искать другие направления для бизнеса. В качестве альтернативы он называет безалкогольные напитки, продукты и товары повседневного спроса.

Нужно уже сегодня думать о том, чем заниматься завтра, потому что работать в прежнем формате просто не дадут. Нас ждут штрафы, закрытия торговых точек и другие меры ответственности. Владимир Мишеловин член правления и руководитель GR-направления Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий

Еще один вопрос — получится ли на практике контролировать соблюдение запрета. Например, в Северной Осетии нельзя продавать вейпы с 1 сентября 2026 года. Но, как рассказала MSK1.RU местная жительница, купить электронные сигареты в табачных магазинах по-прежнему несложно. В продаже есть и одноразовые, и многоразовые заряжаемые устройства.

Запретят ли вейпы в Москве

Как отметил Владимир Мишеловин, Москва также может присоединиться к регионам, которые решат запретить розничную продажу электронных сигарет. Федеральный закон № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года наделяет субъекты РФ правом самостоятельно вводить такие ограничения. Эта возможность предусмотрена на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Депутаты Мосгордумы уже неоднократно выступали за полный запрет продажи вейпов и обращались к коллегам из Госдумы с соответствующей инициативой. Надежда Перфилова рассчитывает, что ограничения будут введены в столице. Правда, пока неясно, когда именно.

Как вы относитесь к запрету продажи вейпов? Полностью поддерживаю. Давно пора их убрать с прилавков Скорее поддерживаю, особенно ради защиты подростков Поддерживаю, но только при условии борьбы с нелегальной торговлей Мне всё равно Скорее против — запрет не решит проблему, а породит черный рынок Каждый должен сам решать, что ему употреблять Свое мнение напишу в комментариях