Турист не вернулся с прогулки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На тайском острове Пхукет загадочно пропал 74‑летний гражданин России. В поисках участвуют туристическая полиция и волонтеры. Об этом сообщила служба общественных связей администрации провинции.

Что известно о пропаже

Мужчина вышел из своего жилья утром 22 ноября и до сих пор не вернулся. На утро 23 ноября никаких сведений о его местонахождении нет.

Известно, что турист здоров, не курит, не употребляет алкоголь и не страдает хроническими заболеваниями. Об этом рассказал заявитель, который обратился в полицию. Поиски осложняет то, что мужчина не взял с собой телефон. Позвонить ему и выяснить, где он находится, невозможно.

Приметы и одежда

Полиция распространила подробные приметы пропавшего:

возраст — 74 года;

рост — 184 см, вес — 75 кг;

волосы седые, глаза серо‑зеленые;

был одет в белую рубашку с длинным рукавом, джинсы кремового цвета, обувь серо‑черного цвета.

Как идут поиски

Поскольку у туриста нет с собой телефона, найти его можно только с помощью очевидцев. Администрация Пхукета обратилась к местным жителям, а также к сотрудникам отелей, ресторанов и туристических компаний.

«Мы просим жителей районов Равай, Найхан и прилегающих территорий, а также сотрудников отелей, ресторанов и туристических компаний проявить бдительность и помочь распространить эту информацию. Это поможет найти мужчину и благополучно вернуть его к месту проживания», — говорится в обращении администрации Пхукета.