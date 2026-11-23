На тайском острове Пхукет загадочно пропал 74‑летний гражданин России. В поисках участвуют туристическая полиция и волонтеры. Об этом сообщила служба общественных связей администрации провинции.
Что известно о пропаже
Мужчина вышел из своего жилья утром 22 ноября и до сих пор не вернулся. На утро 23 ноября никаких сведений о его местонахождении нет.
Известно, что турист здоров, не курит, не употребляет алкоголь и не страдает хроническими заболеваниями. Об этом рассказал заявитель, который обратился в полицию. Поиски осложняет то, что мужчина не взял с собой телефон. Позвонить ему и выяснить, где он находится, невозможно.
Приметы и одежда
Полиция распространила подробные приметы пропавшего:
возраст — 74 года;
рост — 184 см, вес — 75 кг;
волосы седые, глаза серо‑зеленые;
был одет в белую рубашку с длинным рукавом, джинсы кремового цвета, обувь серо‑черного цвета.
Как идут поиски
Поскольку у туриста нет с собой телефона, найти его можно только с помощью очевидцев. Администрация Пхукета обратилась к местным жителям, а также к сотрудникам отелей, ресторанов и туристических компаний.
«Мы просим жителей районов Равай, Найхан и прилегающих территорий, а также сотрудников отелей, ресторанов и туристических компаний проявить бдительность и помочь распространить эту информацию. Это поможет найти мужчину и благополучно вернуть его к месту проживания», — говорится в обращении администрации Пхукета.
Если вы видели пропавшего или располагаете любой информацией о нем, сообщите в туристическую полицию по телефону 1155 или контактному лицу, Елене Лукашенко, по номеру +6685 509 2100 (или 085‑509‑2100).