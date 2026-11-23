Экоактивисты рассчитывают, что их усилиями опустынивание астраханских земель замедлится, а то и пойдет вспять Источник: предоставила Арина Недведская

Арина Недведская из Новосибирска провела два месяца в Астраханской области, она организовала два волонтерских лагеря по озеленению барханов. Для этого экоактивисты использовали кустарник джузгун, который достаточно воткнуть в песок, чтобы он пустил корни и зазеленел. О непривычном климате, астраханской экзотике и различиях между двумя лагерями — читайте в материале NGS.RU.

«Песок всё заметает»

30-летняя уроженка Новосибирска Арина Недведская за осень организовала два эколагеря в пустынях Астраханской области — «Зеленая дюна» и «Единство на дюне». Один — с местными школьниками и студентами, другой — со взрослыми волонтерами со всей страны.

Сибирячка сама высадила множество черенков джузгуна Источник: предоставила Арина Недведская

До того как прийти в экоактивизм, она окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «преподаватель немецкого, английского языков», работала репетитором, потом переехала в Москву и устроилась переводчиком в химическую компанию.

Сейчас у нее удаленная работа, она позволяет путешествовать по стране и заниматься решением наиболее серьезных проблем окружающей среды, которым, как ей кажется, уделяют недостаточно внимания. В феврале 2025 года она бросила всё и поехала в Анапу спасать море от загрязнения нефтепродуктами. Помимо этого, она занималась организацией мероприятий по уборке мусора на черноморском побережье, по раздельному сбору отходов, по посадке широколиственных деревьев в Калужской области, по борьбе с борщевиком Сосновского.

В Астраханской области есть настоящие барханы Источник: предоставила Арина Недведская И куда же без кораблей пустыни Источник: предоставила Арина Недведская

Главной проблемой Астраханской области и всего юга России стало опустынивание: основная территория региона уже занята зоной пустынь и полупустынь, а из всех сельскохозяйственных земель местные фермеры используют меньше 5%.

«Я узнала об этой проблеме примерно год назад, когда на информационном волонтерском ресурсе увидела интервью с ученым Петром Ивановичем Бухарициным. Он говорил: чтобы решить проблему опустынивания, нужно высаживать миллионы деревьев», — делится Арина в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

Другие ученые говорили также о том, что нужно пересматривать водный режим, но эта задача обычным волонтерам не под силу. А вот озеленение пустыни — да. И Арина отправилась в пустыню, чтобы заняться изучением вопроса непосредственно на месте.

Фермеры обеспечили волонтерам трансфер Источник: предоставила Арина Недведская И выдали черенки джузгуна для посадок Источник: предоставила Арина Недведская

Там она раздобыла контакты представителя регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также руководства Астраханского государственного природного заповедника и администраций двух районов, в которых эта проблема достаточно сильно выражена.

«Это всё достаточно оперативно происходило, потому что я предупредила: „Я скоро уеду, давайте как-нибудь быстрее будем решать. Может быть, кто-то из фермеров, на чьих землях находится вот эта пустыня, заинтересован в волонтерских посадках“. И в каждом из районов нашлось по фермеру, которые сказали, что готовы оказать содействие, поселить у себя волонтеров, предоставить кухню, помочь с трансфером до места посадок», — рассказала Арина.

Для озеленения пустынь используют джузгун — он относится к числу наиболее устойчивых к экстремальным условиям кустарников. Чтобы высадить его, достаточно было наломать черенков, сделать специальным сельскохозяйственным орудием лунки на расстоянии примерно метра друг от друга, воткнуть в них растения как можно глубже — и всё. Закапывать и даже поливать не нужно.

«Песок всё сам заметает, — объясняет Арина. — Сыновья одного фермера нам показывали реальные посадки, где они просто воткнули черенки, и вот они растут».

Два лагеря

Спать приходилось на полу в одной комнате Источник: предоставила Арина Недведская

Первый лагерь в Лиманском районе Астраханской области длился восемь дней, в нем участвовали 27 человек из одиннадцати регионов.

«Первый лагерь такой был… „выживальческий“, — не сразу подбирает слово она. — Для начала — сами погодные условия: такое чувство было, что уже январь, а не октябрь, потому что были очень сильные ветра. Я, естественно, всем выдавала защитные очки от песка и ветра, но, даже если ты стоишь по ветру, тебе всё равно под очки и везде умудряется залетать песок. Он был в носу, в ушах — везде - везде. Обед был тоже в поле, были дежурные по кухне: они готовили, а я привозила. Конечно, песок и в еду тоже попадал периодически».

Спали в основном в доме, и в какой-то момент в одной комнате собралось на ночлег тринадцать девушек. Кто-то предпочел спать в палатке, но вокруг ходил скот, издавал громкие звуки, будил.

Условия работы были тяжелыми Источник: предоставила Арина Недведская

Второй лагерь прошел в Енотаевском районе Астраханской области и длился всего два дня, зато в нем приняли участие 65 человек. Из них более половины — старшеклассники и студенты.

«Во втором лагере и обедали мы не в поле, а в шатре, и погода нам благоволила: была такая очень теплая, подходящая для детей», — говорит Арина.

По примерным подсчетам, за десять дней 92 добровольца из 11 регионов заготовили и высадили 37 тысяч черенков джузгуна и около трех тысяч семян песчаного овса. Волонтерам удалось засадить 37 гектаров песков.

Для многих волонтеров это был первый опыт работы в пустыне Источник: предоставила Арина Недведская Весной это место должно ожить Источник: предоставила Арина Недведская

Правда, понять альтруизм экоактивистов смогли далеко не все местные жители.

«Им это всё было странно. Как это так — кто-то бесплатно приедет работать? Они всё у нас спрашивали потом: „Кто вам платит, в чём ваша выгода?“» — говорит Арина. Между тем она проводила это от своей экоорганизации «Искра» на собственные средства и пожертвования других неравнодушных людей.

Она обещает обязательно проверить, как прижились растения, и показать, как преобразилась безжизненная пустыня.

«Я здесь буду проводить лагеря в марте снова. А кроме того, тут есть местные, кому это всё интересно, как оно сложится. Они будут сюда приезжать в апреле и мае, смотреть, как что прижилось», — добавила она.

В планах у девушки — развивать межрегиональное взаимодействие по теме борьбы с опустыниванием для обмена опытом и большей эффективности. 18 ноября она намерена встретиться с министром сельского хозяйства Калмыкии — для республики эта проблема тоже стоит остро.