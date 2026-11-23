Потерять работу легко, а найти новую непросто даже при рекордно низкой безработице — парадокс российского рынка труда Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Отечественному бизнесу предрекли массовую зачистку кадров. Заявил об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-омбудсмен Александр Шохин: якобы в 2027 году предприятия, которые месяцами держали персонал на урезанных трехдневках и четырехдневках ради сохранения костяка, перестанут церемониться и перейдут к прямым увольнениям. По оценке Шохина, спад спроса и отсутствие позитивных сигналов о росте экономики не оставляют заводам и корпорациям иного выбора — консервировать неработающий штат бесконечно никто не будет.

Но так ли неизбежна такая зачистка? Эксперты MSK1.RU разделились в мнениях. Одни готовятся к жесткой оптимизации офисного планктона и сервисных отраслей, другие напоминают о демографической яме, где каждый работник на вес золота.

Уволить — значит проиграть конкуренцию

«Несмотря на тревожные предупреждения, нынешняя ситуация говорит об обратном. Массовые увольнения маловероятны, а бизнес продолжит сохранять коллективы, поскольку на этот момент имеется ряд индикаторов, свидетельствующих о переходе к экономическому росту», — говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Главный ее аргумент — катастрофический кадровый голод при официальной безработице на уровне 2,1–2,2%. Выставить специалиста за дверь сегодня означает остаться с пустыми цехами завтра. Борисова подчеркивает: бизнес оптимизировал логистику, запустил автоматизацию и перестроил цепочки, что позволило поднять реальную производительность труда.

Официальные прогнозы на 2027 год предрекают восстановление промпроизводства на 2,2% и обрабатывающего сектора на 3,1%. Плюс вернется потребительский спрос.

«Сохранение кадров в подобных условиях является стратегической инвестицией в конкурентоспособность в начале нового инвестиционного цикла», — говорит Борисова.

Под прицелом офисы и закредитованный бизнес

А вот профессиональный HR смотрит на вещи с куда меньшим романтизмом, нежели доцент Финуниверситета. Гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ruЕкатерина Агаева признает:

«Действительно, компании могут перейти от сокращения рабочего времени к оптимизации численности штата. Содержание полного штата — дополнительная финансовая нагрузка для бизнеса, особенно в условиях высокой стоимости кредитов».

По оценке эксперта, под раздачу в первую очередь попадут сектора, завязанные на инвестиционные бюджеты и потребительский спрос: отдельные направления обрабатывающей промышленности, стройка, розничная торговля, коммерческий транспорт и сфера услуг.

Сначала заморозят открытые вакансии, перераспределят нагрузку на оставшихся сотрудников и перестанут замещать ушедших. И только если бухгалтерия продолжит гореть красным — начнут резать штатное расписание по живому. В зоне максимального риска — бэк-офис и линейный административный персонал.

«Если компания замораживает найм или переводит сотрудников на неполное рабочее время, это повод обновить резюме и оценить свои возможности на рынке. Необязательно сразу менять работу, но нужно иметь запасной вариант», — советует читателям MSK1.RU Агаева.

Застой в кадровой сфере уже давно

Основатель кадрового портала SuperJob Алексей Захаров считает, что термином «массовые увольнения» сегодня откровенно спекулируют:

«О по-настоящему массовых сокращениях можно будет говорить, если „АвтоВАЗ“ или Сбербанк уволят именно 30% персонала. А вот если кто-то сократит бэкофис на 5% или на 10% — ну, это значит, оптимизировали», — говорит Захаров.

Пока он не видит предпосылок для резкого обвала занятости и называет текущее состояние рынка «затяжным застоем». Причем главный контраргумент против страшилок о «массовых сокращениях», по версии основателя SuperJob, — демография: людей в стране попросту физически не хватает, и этот дефицит усугубляется.

Причем, уверен Захаров, даже в случае объявления демобилизации кадровая ситуация в гражданских отраслях изменится не быстро: «Колоссальная инерция созданной военной инфраструктуры никуда не денется в одночасье. Потребуется охрана объектов, военная полиция, разминирование, восстановление инфраструктуры. Свободных рабочих рук от этого на гражданском рынке не прибавится», — говорит эксперт.

Так что, похоже, устроить классическую волну массовых сокращений сегодня равносильно корпоративному самоубийству: второй раз набрать людей на опустевшие рабочие места за вменяемые деньги уже не получится ни в 2027-м, ни позже.