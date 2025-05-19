Брали награды, упускали победу в финале: вспоминаем кубковую историю ярославского «Локомотива»

История наград «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский «Локомотив» продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Железнодорожники ни разу не получали эту награду с начала ее розыгрыша в 2009 году.

Финалистами были дважды, но с кубком в руках со льда пока не уходили. При этом за спиной у ярославцев есть другие важные награды.

Кубковое прошлое «Локомотива» до 2025 года Источник: Мария Романова / Городские медиа











Победители чемпионата России

Как многим известно, до «Локомотива» в Ярославле с 1965 года по 2000-ый существовал клуб «Торпедо». Команда взяла первый значимый кубок в 1997 году. До КХЛ существовал чемпионат России по хоккею с шайбой. В первом сезоне ярославское «Торпедо» стало победителем. В 2002 и 2003 годах золото взял уже «Локомотив».

«В 2003 году, когда „Локомотив“ взял кубок, на ушах стоял весь дом. Все одновременно закричали, были слышны радостные крики из соседних квартир. Я очень хорошо это запомнила», — вспоминает читательница 76.RU.

В 2008 году, в год, когда образовалась Континентальная хоккейная лига, ярославский «Локомотив» прошел в финал и сразился с казанским «Ак Барсом», но уступил. До встречи с последним соперником железнодорожники обыграли нижнекамский «Нефтехимик», московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург Мг».

Последовавший за этим длительный период затишья в кубковой истории клуба объясним: команде потребовалось время после трагедии 2011 года. Сначала в клубе приняли решение не формировать новый состав и пропустить сезон. Потом ярославская команда заново возрождалась и начала играть в Высшей хоккейной лиге. В сезоне 12/13 «Локомотив» вернулся в КХЛ.

Кубковый 2024 год

Нынешний «Локомотив» стал собирать трофеи после старта сезона 23/24. Тогда команда впервые с 2009 года вышла в финал. «Локомотив» стал лучшей командой Западной конференции. Однако Кубок Гагарина взять не удалось. Награду получил магнитогорский «Металлург». Компенсировать поражение удалось индивидуальной наградой — Даниил Исаев получил награду лучшего вратаря сезона.

Летом 2024 года перед стартом нового сезона проходил турнир Блинова, где «Локомотив» выиграл и стал действующим победителем. Предсезонный турнир включил в себя игры с омским «Авангардом», китайским клубом «Куньлунь Ред-Стар», челябинским «Трактором», новосибирской «Сибирью», казахским «Барысом».

В начале сезона «Локомотив» встретился с «Металлургом», чтобы сразиться за Кубок Открытия. За него играют финалисты прошлого плей-офф. Ярославцы победили.

Борьба за награды в 2025 году