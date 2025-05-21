Поздравление президента, слезы радости и заветная награда: как «Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина

В Ярославле пройдет пятая игра (6+) серии финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Состязание состоится на льду «Арены-2000» в 19:30 21 мая.
По итогу четырех игр «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1. Сегодняшняя игра в Ярославле может стать решающей, — ведь, чтобы получить кубок, одна из команд должна набрать четыре победы в серии. А значит, «Локомотив» в шаге от победы.
В этой онлайн-трансляции следим за матчем и публикуем самые яркие моменты игры.
Перекупщики гнут цены
Многие хотели попасть на матч, который может стать решающим. Билетов на игру (6+) не осталось, за ними в электронную очередь вставали больше 100 тысяч пользователей, а в живой очереди не обошлось без толкучки.
На сайтах объявлений в интернете накануне матча появились предложения о продаже билетов. Правда, за места на «Арене-2000» просят кругленькие суммы.
«Как быть с тем, что перекупы скупили билеты на финал и продают их теперь по 50 тысяч за штуку? Есть идеи, как посмотреть финал, не потратив месячную зарплату», — пожаловалась Полина в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Некоторые продавцы на сервисе хотят продать билет на хоккей за 30 тысяч, а то и 50 тысяч рублей.
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о предстоящем матче «Локомотив» — «Трактор» (6+). 21 мая в Ярославле пройдет пятый матч финала Кубка Гагарина.
«Серия „Локомотива“ и „Трактора“ — это именно то, за что мы любим хоккей. В этом финале на льду есть всё: жесткая борьба, красивые голы, страстная и непредсказуемая игра, — сказал Морозов в интервью РИА Новости. — Ярославль ведет в финале 3:1 перед пятой игрой серии, но челябинская команда уже не раз в этом плей-офф доказывала, что она может спастись даже в самой сложной ситуации. Уверен, что „Трактор“ не собирается сдаваться, поэтому в пятом матче нас ждет яркое и увлекательное противостояние. С нетерпением ждем продолжения серии!»
Ярославцы, каковы ваши прогнозы на матч? Пишите в комментариях.
Список адресов фан-зон для болельщиков
В Ярославской области подготовили фан-зоны для любителей хоккея. Посмотреть на игру (6+) «Локомотива» и «Трактора» можно в разных локациях.
Вот их список с адресами:
Ярославль — территория Вознесенских казарм и на Советской площади;
Рыбинск — Дворец молодежи (улица Луговая, 17);
Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция — кинозал Дома культуры;
Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
Углич — Успенская площадь;
поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;
Ростов Великий — Городской сад (Советская площадь, 20б);
Пошехонье — МКДЦ (улица Преображенского, 1);
поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
Рыбинский округ — поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7);
Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а);
Ярославский округ — молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);
Данилов — Советская площадь;
Брейтово — районный Дом культуры.
После предыдущей игры журналисты поинтересовались у главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина, как он «залезет в головы» к игрокам, чтобы они не упустили возможность со счетом 3:1 в серии, основываясь на опыте из прошлых серий.
«Мне кажется, никуда не нужно залазить. Парни сами должны прожить этот опыт. С моей стороны можно всё говорить. Игра покажет, но то, что мы стали опытнее, однозначно», — ответил Игорь Никитин.
Также Игорь Никитин был уверен, что игра 21 мая пройдет волнительно.
«Нужно готовиться просто к игре, не думать, какая это игра. Всё равно будет нервотрепка, от этого никуда не денешься», — объяснил Игорь Никитин.
Тут мы его понимаем!
Перекличка болельщиков «Локомотива»! Рассказывайте, где будете смотреть игру?
Где будете смотреть матч?
В поддержку «Локомотива» пустили тематический троллейбус. Водитель Светлана Лебедева украсила транспорт, курсирующий по маршруту № 9, в поддержку любимой команды.
В городе сегодня максимально хоккейный настрой.
Хоккейные фанаты стали собираться у «Арены-2000» за полтора часа до начала матча.
Десятки болельщиков в тематической форме ждут открытия спорткомплекса. Напомним, места на пятый матч финальной серии раскупили в считаные часы. Начало игры — в 19:30.
В городе также работают две фан-зоны на Советской площади и на территории Вознесенских казарм.
Команды вышли на раскатку.
Это видео для тех, кто не успел урвать билет на «Арену-2000». Только посмотрите на эту хоккейную атмосферу!
Дорогие друзья, сегодня мы ведем трансляцию из самой «Арены-2000», с фан-зоны на Советской, а также будем показывать атмосферу из фан-зон Челябинска. Не переключайтесь!
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