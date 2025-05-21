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Спорт Финал плей-офф Онлайн-трансляция Поздравление президента, слезы радости и заветная награда: как «Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина

Поздравление президента, слезы радости и заветная награда: как «Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина

В онлайн-репортаже показываем, как город празднует победу

24 907
43 комментария

В Ярославле пройдет пятая игра (6+) серии финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Состязание состоится на льду «Арены-2000» в 19:30 21 мая.

По итогу четырех игр «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1. Сегодняшняя игра в Ярославле может стать решающей, — ведь, чтобы получить кубок, одна из команд должна набрать четыре победы в серии. А значит, «Локомотив» в шаге от победы.

В этой онлайн-трансляции следим за матчем и публикуем самые яркие моменты игры.

Алина Шибаева

Перекупщики гнут цены

Многие хотели попасть на матч, который может стать решающим. Билетов на игру (6+) не осталось, за ними в электронную очередь вставали больше 100 тысяч пользователей, а в живой очереди не обошлось без толкучки.

На сайтах объявлений в интернете накануне матча появились предложения о продаже билетов. Правда, за места на «Арене-2000» просят кругленькие суммы.

«Как быть с тем, что перекупы скупили билеты на финал и продают их теперь по 50 тысяч за штуку? Есть идеи, как посмотреть финал, не потратив месячную зарплату», — пожаловалась Полина в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

сервис объявлений | Источник: цены переваливают за 20 тысяч рублейсервис объявлений | Источник: цены переваливают за 20 тысяч рублей

сервис объявлений

Источник:

цены переваливают за 20 тысяч рублей

Некоторые продавцы на сервисе хотят продать билет на хоккей за 30 тысяч, а то и 50 тысяч рублей.

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Алина Шибаева

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о предстоящем матче «Локомотив» — «Трактор» (6+). 21 мая в Ярославле пройдет пятый матч финала Кубка Гагарина.

«Серия „Локомотива“ и „Трактора“ — это именно то, за что мы любим хоккей. В этом финале на льду есть всё: жесткая борьба, красивые голы, страстная и непредсказуемая игра, — сказал Морозов в интервью РИА Новости. — Ярославль ведет в финале 3:1 перед пятой игрой серии, но челябинская команда уже не раз в этом плей-офф доказывала, что она может спастись даже в самой сложной ситуации. Уверен, что „Трактор“ не собирается сдаваться, поэтому в пятом матче нас ждет яркое и увлекательное противостояние. С нетерпением ждем продолжения серии!»

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Алина Шибаева

Ярославцы, каковы ваши прогнозы на матч? Пишите в комментариях.

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Алина Шибаева

Список адресов фан-зон для болельщиков

В Ярославской области подготовили фан-зоны для любителей хоккея. Посмотреть на игру (6+) «Локомотива» и «Трактора» можно в разных локациях.

Вот их список с адресами:

  • Ярославль — территория Вознесенских казарм и на Советской площади;

  • Рыбинск — Дворец молодежи (улица Луговая, 17);

  • Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция — кинозал Дома культуры;

  • Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

  • Углич — Успенская площадь;

  • поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;

  • Ростов Великий — Городской сад (Советская площадь, 20б);

  • Пошехонье — МКДЦ (улица Преображенского, 1);

  • поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

  • Рыбинский округ — поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7);

  • Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а);

  • Ярославский округ — молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

  • Данилов — Советская площадь;

  • Брейтово — районный Дом культуры.

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Алина Шибаева
Источник:

76.RU / Telegram

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Алина Шибаева

После предыдущей игры журналисты поинтересовались у главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина, как он «залезет в головы» к игрокам, чтобы они не упустили возможность со счетом 3:1 в серии, основываясь на опыте из прошлых серий.

«Мне кажется, никуда не нужно залазить. Парни сами должны прожить этот опыт. С моей стороны можно всё говорить. Игра покажет, но то, что мы стали опытнее, однозначно», — ответил Игорь Никитин.

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Алина Шибаева

Также Игорь Никитин был уверен, что игра 21 мая пройдет волнительно.

«Нужно готовиться просто к игре, не думать, какая это игра. Всё равно будет нервотрепка, от этого никуда не денешься», — объяснил Игорь Никитин.

Тут мы его понимаем!

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Алина Шибаева

Перекличка болельщиков «Локомотива»! Рассказывайте, где будете смотреть игру?

Где будете смотреть матч?

На «Арене-2000»
Дома
В фан-зоне на Советской
В фан-зоне в казармах
В баре
Не буду смотреть матч
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Анастасия Вязигина

В поддержку «Локомотива» пустили тематический троллейбус. Водитель Светлана Лебедева украсила транспорт, курсирующий по маршруту № 9, в поддержку любимой команды.

В городе сегодня максимально хоккейный настрой.

Светлана Лебедева украсила троллейбус № 9 в Ярославле хоккейной атрибутикой | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / TelegramСветлана Лебедева украсила троллейбус № 9 в Ярославле хоккейной атрибутикой | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / Telegram
В городе активно поддерживают команду | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / TelegramВ городе активно поддерживают команду | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / Telegram
Многие горожане оценили инициативу Светланы | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / TelegramМногие горожане оценили инициативу Светланы | Источник: «Света рулит 🚎 тралик, свечи и доброта😌» / Telegram
Обсудить
Анастасия Вязигина

Хоккейные фанаты стали собираться у «Арены-2000» за полтора часа до начала матча.

Десятки болельщиков в тематической форме ждут открытия спорткомплекса. Напомним, места на пятый матч финальной серии раскупили в считаные часы. Начало игры — в 19:30.

В городе также работают две фан-зоны на Советской площади и на территории Вознесенских казарм.

Обстановка у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбстановка у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обстановка у «Арены-2000»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня все собрались в мерче «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСегодня все собрались в мерче «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня все собрались в мерче «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра начнется в 19:30 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгра начнется в 19:30 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра начнется в 19:30

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Команды вышли на раскатку.

Первыми на раскатку пустили гостей из Челябинска

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Перед матчем команды вышли на раскатку

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Это видео для тех, кто не успел урвать билет на «Арену-2000». Только посмотрите на эту хоккейную атмосферу!

Матча «Локомотив» — «Трактор» начнется в 19:30

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Дорогие друзья, сегодня мы ведем трансляцию из самой «Арены-2000», с фан-зоны на Советской, а также будем показывать атмосферу из фан-зон Челябинска. Не переключайтесь!

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Анастасия Вязигина

В нашем Telegram-канале делимся прогнозами и обсуждаем предстоящую игру.

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Комментарии
43
Гость
22 мая, 05:29
Молодцы, в этом сезоне взяли всё, что можно. Эту победу Локомотив пусть посвятит, той " Небесной команде" которая в сезоне 2011/2012 должна была взять этот кубок. А Мамульки бенд могли бы возобновить своё творчество в память об вечно ушедших и в честь новых чемпионов.
Гость
21 мая, 22:34
Ура !!!!!!!
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