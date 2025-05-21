Поздравление президента, слезы радости и заветная награда: как «Локомотив» впервые взял Кубок Гагарина

Многие хотели попасть на матч, который может стать решающим. Билетов на игру (6+) не осталось, за ними в электронную очередь вставали больше 100 тысяч пользователей, а в живой очереди не обошлось без толкучки.

На сайтах объявлений в интернете накануне матча появились предложения о продаже билетов. Правда, за места на «Арене-2000» просят кругленькие суммы.

«Как быть с тем, что перекупы скупили билеты на финал и продают их теперь по 50 тысяч за штуку? Есть идеи, как посмотреть финал, не потратив месячную зарплату», — пожаловалась Полина в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.