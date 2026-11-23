Для наблюдения за Луной специальное оборудование не понадобится Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во вторник, 24 ноября, мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление — Бобровое суперлуние. В этот день полнолуние совпадет с близким прохождением Луны к Земле, благодаря чему спутник будет выглядеть заметно крупнее и ярче обычного.

Когда и как наблюдать

Точная фаза полнолуния наступит 24 ноября в 17:54 по московскому времени. При этом Луна будет казаться полностью круглой для невооруженного глаза в течение трех ночей — с 23 по 25 ноября.

Специальное оборудование не понадобится. Увидеть суперлуние можно будет без телескопа. Главное — выбрать место с открытым горизонтом и вдали от яркой городской засветки. Особенно эффектной Луна будет выглядеть сразу после восхода.

Почему Луна будет крупнее и ярче

Как пояснил ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров в беседе с «Российской газетой», в момент полнолуния расстояние между Землей и Луной составит около 360 768 км. Это почти на 24 000 км меньше среднего значения (примерно 384 000 км), из-за чего лунный диск будет казаться немного крупнее и ярче привычного.

У горизонта Луна нередко выглядит особенно большой — это так называемая «лунная иллюзия». Она связана с особенностями человеческого восприятия. Мозг сравнивает размер Луны с объектами на земле (деревьями, зданиями) и «увеличивает» ее в воображении.

А вот теплый желтовато‑оранжевый оттенок спутника у горизонта — это уже не иллюзия, а физический эффект. Свет проходит через плотные слои атмосферы, которая работает как фильтр. Она рассеивает синие лучи и пропускает преимущественно красные и оранжевые. Чем больше в воздухе частиц (пыли, влаги), тем насыщеннее цвет.

Откуда взялось название «Бобровая Луна»

Название «Бобровое полнолуние» пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В ноябре бобры активно готовятся к зиме: достраивают плотины, запасают корм, а их мех становится особенно густым. Именно в это время охотники традиционно обращали на них внимание.

В Европе ноябрьское полнолуние называли Морозным, а в славянской традиции встречалось наименование «Белая Луна».

К слову, ноябрьское суперлуние станет первым в череде подобных явлений. Следующие ожидаются в декабре 2026 года и январе 2027 года.

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