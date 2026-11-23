В некоторых городах совсем скоро выпадет снег Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Декабрь в России выдастся неоднородным: оттепели и слякоть в одних регионах будут чередоваться с арктическими морозами и обильными снегопадами в других. Рассказываем, где раньше всего ляжет снег и когда ждать морозов.

По прогнозу Гидрометцентра, на большей части России температура в декабре будет соответствовать климатической норме. При этом в некоторых регионах возможны холода.

В то же время в европейской части страны, на Урале и юге Сибири среднемесячная температура может оказаться выше нормы. Как отметила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, официального прогноза на декабрь пока нет. Но предварительные расчеты говорят о том, что, например, в Московском регионе температура может превысить норму на 1–1,5 градуса.

Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов пояснил, что западный перенос воздушных масс и атлантические циклоны будут приносить оттепели в европейскую часть страны. Они будут чередоваться с волнами холода.

«Волны холода вполне вероятны, однако они будут сменяться западным переносом воздушных масс, влиянием Атлантики и приходом циклонов с более теплым западным ветром, которые принесут оттепели», — передают «Известия» слова эксперта.

Москва и Подмосковье

По данным инженера-синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, зима придет в столицу еще до начала декабря. Уже на этой неделе с 23 по 29 ноября температура днем и ночью будет отрицательной.

А начало декабря ожидается с небольшими морозами:

днем — от −1 до −5 °C;

ночью — от −4 до −10 °C.

Снег выпадет еще в конце ноября и, по предварительным прогнозам, сохранится как минимум в течение первой половины декабря. Однако Татьяна Позднякова считает, что снег вряд ли задержится надолго. Из-за положительной температурной аномалии возможны смешанные осадки, которые будут периодически «подтапливать» снег. Морозы до −15 °C синоптики считают маловероятными.

Санкт‑Петербург

В Санкт‑Петербурге декабрь считается переходным месяцем между поздней осенью и зимой. Это самый темный месяц года из‑за густых облаков и короткого дня.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в течение декабря в Санкт-Петербурге температура будет колебаться от −1 °C до −3 °C днем и от −5 °C до −6 °C ночью.

Северо-Запад

На северо-западе европейской территории России, по прогнозу Росгидромета, будет теплее обычного. Это касается, в частности, Мурманской и Архангельской областей. Влияние атлантических воздушных масс будет способствовать частым оттепелям, которые будут сменяться короткими периодами похолодания.

Урал и Сибирь

На Урале ожидается привычная для местных жителей температура. Однако в этом регионе, а также на юге Сибири может быть и потепление — такую вероятность допускает Гидрометцентр.

Отрицательные отклонения от нормы наиболее вероятны на юго-востоке Сибирского федерального округа, в большей части Бурятии и Забайкальского края. В остальных районах региона прогнозируются температуры, типичные для начала зимы.

Больше всего снега, по оценке синоптика и администратора проекта «Синоптика» Ильи Винштейна, ожидается в Поволжье, на Южном Урале и севере Казахстана.

Юг России

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах декабрь, по предварительным расчетам, будет близок к климатической норме.

Однако погодные условия сильно зависят от географии:

Черноморское побережье: чаще сохраняются положительные температуры.

Краснодарский край, Ростовская область, Северный Кавказ: возможны морозы и снег.

На данный момент, по прогнозу «Яндекс Погоды» ожидается:

В Краснодаре днем около +8 °C, ночью примерно +1 °C.

В Ростове‑на‑Дону от −1 °C до +4 °C.

В Волгограде около +1,7 °C (средняя температура месяца превысит норму).

При прохождении атмосферных фронтов осадки могут меняться: дождь переходить в мокрый снег, а похолодание приводить к образованию гололедицы.

Дальний Восток