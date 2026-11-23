Актер, шоумен и телеведущий Никита Джигурда сегодня утром попал в реанимацию. Его супруга Марина Анисина рассказала, что на самом деле случилось с артистом.
По ее словам, его госпитализировали из-за инфаркта. Джигурде стало плохо рано утром, у него резко поднялось давление, и супруга вызвала скорую.
«Доставили его в 09:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать всё, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала Анисина в разговоре с РИА Новости.
В какой больнице находится, неизвестно. Этих данных супруга не уточнила.
При этом артист долгое время отказывался от помощи врачей. Она рассказала, что его состояние стремительно ухудшалось, но ехать в больницу он категорически не хотел. На госпитализации настояла Анисина.
«Я вызвала скорую: поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась супруга в разговоре с Super.
Сейчас артистом занимаются врачи. Пока нет дополнительных сведений о его самочувствии. Дальнейших прогнозов от медиков тоже не поступало.