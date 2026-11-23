Состояние Джигурды стремительно ухудшалось, но ехать в больницу он категорически не хотел Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Актер, шоумен и телеведущий Никита Джигурда сегодня утром попал в реанимацию. Его супруга Марина Анисина рассказала, что на самом деле случилось с артистом.

По ее словам, его госпитализировали из-за инфаркта. Джигурде стало плохо рано утром, у него резко поднялось давление, и супруга вызвала скорую.

«Доставили его в 09:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать всё, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала Анисина в разговоре с РИА Новости.

В какой больнице находится, неизвестно. Этих данных супруга не уточнила.

При этом артист долгое время отказывался от помощи врачей. Она рассказала, что его состояние стремительно ухудшалось, но ехать в больницу он категорически не хотел. На госпитализации настояла Анисина.

«Я вызвала скорую: поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась супруга в разговоре с Super.