Наука На Луне и Марсе появятся настоящие города: их обещают построить за 10 лет

Маск рассказал об амбициозных планах по колонизации космоса

По словам бизнесмена, летать на Луну можно будет каждые 10 дней

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX построит город на Луне меньше чем через 10 лет. Он добавил, что также займется строительством города на Марсе, но на это потребуется больше времени.

«Для тех, кто не в курсе, SpaceX уже переключила свое внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку это потенциально возможно менее чем за 10 лет, в то время как на Марс потребуется более 20 лет», — написал Маск в соцсети X.

По слова предпринимателя, летать на Марс можно будет только каждые 26 месяцев, когда планеты принимают особое расположение. При этом сам путь будет занимать 6 месяцев.

Запуски же на Луну возможны каждые 10 дней, со временем полета в два дня. Маск утверждает, что это позволит завершить строительство лунного города гораздо быстрее, чем марсианского.

«Тем не менее, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна — более быстрый путь», — добавил бизнесмен.

В 2024 году Маск заявлял, что для колонизации Марса потребуется не меньше одного миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, доставка которых на планету займет около 20 лет.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
23
Гость
9 февраля, 08:43
Через 10 лет пенсии совсем отменят - вот это более реальный сценарий.
Гость
9 февраля, 10:40
И еще жить будем аж до 150 лет!
