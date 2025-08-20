С руками оторвут: в Ярославле подскочил интерес к вторичному жилью. Что покупают

В Ярославле зафиксировано увеличение интереса к вторичному жилью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подскочил интерес покупателей к вторичному жилью. Новую тенденцию зафиксировали эксперты сервиса «Авито Недвижимость».

«Можно выделить несколько причин постепенного восстановления спроса на вторичном рынке жилья. Во-первых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшая за ним корректировка ставок по рыночной ипотеке сделали кредиты более доступными. Одновременно снизилась привлекательность депозитов: аккумулируемые покупателями средства понемногу начали перетекать на рынок жилой недвижимости. Также в отдельных регионах на вторичном рынке действуют программы господдержки, что вносит вклад в общую динамику спроса в целом по стране. Стоит отметить, что в ожидании дальнейшего снижения ставок потенциальные покупатели стали активнее мониторить рынок и присматривать варианты на будущее, что выражается в росте активности на платформе», — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

В Ярославле интерес к готовым квартирам с начала года увеличился на 14%. Самый большой рост спроса зафиксирован на квартиры-студии (+30%), далее следуют трехкомнатные квартиры (+20%), однокомнатные (+18%), двухкомнатные (+7%).

Выросло и количество предложений от продавцов: по студиям — на 31%, однокомнатным квартирам — на 24%, двухкомнатным — на 23%, трехкомнатным — на 8%.

При этом, на фоне увеличения спроса и предложения стоимость вторичного жилья выросла в среднем на 2% по сравнению с январем 2025 года: было 94 тысячи рублей, стало — 96 тысяч рублей за квадратный метр.

Между тем, по итогам июля 2025 года Ярославль оказался на пятом месте в России по стоимости квартир на вторичном рынке. По информации «Авито» купить жилье в городе можно в среднем за 5,1 млн рублей. Такая же ситуация а Иванове, Ижевске и Волгограде. Еще дешевле жилье в Брянске (4,4 млн рублей), Смоленске (4,5 млн рублей), Астрахани и Ульяновске (по 4,6 млн рублей), Липецке (4,7 млн рублей), Рязани, Калуге и Твери (по 5 млн рублей).

Самые же высокие средние цены в июле 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (37,1 млн рублей), Сочи (14,3 млн рублей), Санкт-Петербурге (13,8 млн рублей), Казани (10 млн рублей) и Владивостоке (8,3 млн рублей).