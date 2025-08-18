«Доход 21–23% нас испортил»: профессор экономики рассказал, как сберечь деньги при падающей ключевой ставке

Дефляция и снижение ставки заставляют инвесторов задуматься о новых финансовых стратегиях Источник: Алексей Волхонский/V1.RU

Высокая ключевая ставка за период 2024–2025 годов сформировала повышенную доходность у большинства владельцев капитала и привила им высокие финансовые ожидания. Теперь, когда Центральный Банк начал политику снижения ставки, ждать прежних процентов по вкладам не придется. В июле ставку снизили до 18%, а в сентябре и далее она, по прогнозам экспертов, будет снижаться ударными темпами. Как действовать в сложившихся условиях, рассказал V1.RU доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Георгия Плеханова и автор телеграмм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

— В экономике страны сейчас отмечают даже факторы дефляции, когда цены снижаются, а не растут. Такие показатели по двум еженедельным обзорам были уже зафиксированы. Сезонные факторы и валютный курс сформировали возможность дефляции, — говорит профессор экономики. — В связи с этим возникает вопрос: куда идти и что делать с деньгами на текущий момент?

Правильные решения требуют грамотного анализа текущей ситуации Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как считает профессор, этот вопрос стоит сейчас перед большинством вкладчиков и простыми гражданами, каждый из которых хочет сберечь деньги с максимальной для себя выгодой.

— Стратегически каждый человек должен иметь запас денег в виде минимума сбережения на 6–9 месяцев жизни, — говорит Игорь Бельских. — Богатство начинается от 7–10 летнего объема сбережений. Обычное благосостояние — это запасы на 3–4 года. Текущие экономические условия сформировали уникальные возможности для роста доходности. Доход от вкладов 21–23% и выше испортил нас. Мы теперь ищем двухзначную доходность. Осознать, что теперь всё не так, многим сложно. Надо искать альтернативы.

Профессор Бельских предлагает несколько вариантов из общепринятой практики:

Некоторые останутся во вкладах, а ожидаемые 10–12% годовых тоже неплохая доходность. Потребительский рынок ждет прихода части вкладчиков. Там можно потратить сбережения на покупку товаров и услуг. В условиях валютного снижения импортные товары сейчас дешевые. Деньги нужны, чтобы их тратить. Это радует. Можно купить недвижимость. Вариант для наиболее богатых вкладчиков. Это не особо привлекательный вариант, но тоже вариант. Слишком высокие сейчас цены. Когда покупаете, всегда думайте, а кому это будете продавать? Вариант — купить валюту, но есть проблема, куда ее вложить. Есть вариант купить замещающие облигации (валютные номиналы долговых инструментов отражаются в рублях) на внутреннем рынке ценных бумаг. Рост стоимости валюты в конце года (ожидаемый экспертами), плюс процентные доходы по облигациям сформируют привлекательный вариант для многих вкладчиков. Уход на биржу с целью покупки акций и рублевых облигации. Акции пока невыгодно покупать: нет позитивных новостей и глобальных факторов роста. А корпоративные облигации уже дают доходность на уровне 20% годовых для массового инвестора. Как вариант, можно купить ОФЗ, где доходность тоже уже держится на уровне 13–14%».

Высокие доходы приходят к тем, кто не боится рисковать, но действует обдуманно и решительно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU