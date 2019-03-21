«Понаехавшие» vs уволенные: разбираемся в кадровой чехарде в мэрии Ярославля

Кадровые перестановки в администрации Ярославля при новом мэре Владимире Волкове достигли таких масштабов, что можно запутаться во всех назначениях и увольнениях. Мы собрали всю информацию в один материал: кто покинул мэрию при этом градоначальнике, а кто появился.



Итак, давайте разбираться.

Новые кадры

1. Вчера мэр рассказал, что собирается назначить своим первым заместителем 39-летнюю Аллу Кибец. Она из Красково, где когда-то работала в руководстве муниципальных предприятий. А затем поехала за Владимиром Волковым в Переславль-Залесский работать первым заместителем главы.



2. Ещё одна чиновница из подмосковного Красково приехала руководить муниципальными закупками, и. о. руководителя агентства по муниципальному заказу — это Елена Притворова. 3. Александр Асриянц — председатель совета директоров «Вознесенский», а также человек, который подписывает документы от имени заместителя мэра Ярославля. Его фамилия появилась на портале мэрии в качестве заммэра, а потом пропала. В мэрии тогда сказали, что произошла ошибка. Сам мэр Владимир Волков вчера сказал, что знает, в какой должности работает Асриянц, но знанием этим не поделился.



Александр Асриянц — самый загадочный чиновник в мэрии Фото: муниципалитет Ярославля

4. Из Люберецкого района Московской области приехал и Виталий Леженко, он возглавил «ЯрославскиеЭнергоСистемы» (предприятие отвечает за установку общедомовых приборов учёта, ремонт и диагностику теплосетей, подключение к сетям).

Виталий Леженко засветился в коммунальных ЧП до приезда в Ярославль Фото: сайт администрации Переславля-Залесского

5. Ещё один гость из Подсмосковья Ринат Бадаев стал советником мэра по вопросам градостроительства.

6. Советником по информационной политике значится Елена Жильцова. 7. Советник мэра Алексей Беляков курирует вопросы экономики, работу НТО, бизнеса.

8. Ещё одно назначение — Евгений Клейнбурд стал директором «Яргортеплоэнерго». Он приехал из подмосковной Дубны — соседнего с Красково посёлка.

Евгений Клейнбурд стал директором городского предприятия «Яргортеплоэнерго» Фото: муниципалитет Ярославля

9. Мария Ярагина из Люберец стала генеральным директором крупнейшего городского предприятия — акционерного общества «Вознесенский». Это один из самых доходных активов Ярославля. 10. Комитет по управлению муниципальным имуществом возглавил Евгений Кузнецов. Он работал в Переславле-Залесском начальником управления муниципальной собственности, а до этого в Красково заместителем главы администрации. Уволенные и уволившиеся

1. После двух лет работы ушёл с поста директор комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Илья Кислинский.

2. Со скандалом покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. Мэр публично отчитывал одного из самых опытных в сфере коммунального хозяйства чиновников Ярославля. И тот ушёл.



Михаил Кузнецов многим запомнился ещё главой Дзержинского района Фото: Михаил Кузнецов/Facebook.com

3. Пресс-секретарь Светлана Израйлева тоже внезапно решила расторгнуть рабочий контракт с мэрией города.



4. С большим скандалом ушел директор городского «Спецавтохозяйства» Эдуард Снежков. Он ещё и обиделся, что об увольнении ему сообщили по телефону. 5. Также покинул пост директор департамента архитектуры Александр Скворцов. Он не жалеет о своём уходе. 6. Последним стал уход советника мэра в сфере туризма Ольги Лилеевой, которая захотела заняться другой работой. Единственный ярославец

Единственным назначенным на высокий пост ярославцем пока стал главный архитектор Артём Цымбалов. Нет своих специалистов? Новые люди, умы, специалисты — это хорошо. Но встал вопрос: неужели в Ярославле нет своих специалистов, способных управлять городскими предприятиями? А как же кадровый резерв, который формируют при мэрии? И как так вышло, что в мэрии работает чиновник Александр Асриянц, но даже сам градоначальник умалчивает о его должности? Все эти вопросы мы задали лично Владимиру Волкову в телефонной беседе. — Здравствуйте. У меня есть к вам пара вопросов, ответьте, пожалуйста. Вчера нас на пресс-завтраке не устроил ответ о том, в какой должности работает в мэрии Александр Асриянц.