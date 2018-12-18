В Ярославле появится главный по строительству: что о нём известно

Ринат Бадаев стал новым советником мэра. Его пророчат в заместители
В Ярославле появится новый ответственный за градостроительство. Сейчас должность заместителя мэра, курирующего вопросы строительства, пустует. Новый мэр Владимир Волков решил исправить эту несправедливость.
— Назначение ожидается после Нового года, — рассказал источник 76.RU.
Вероятнее всего, этот пост займет Ринат Бадаев, который сейчас назначен советником мэра. Он приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. 38-летний Ринат Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. Жил и работал в Московской области. До мая этого года являлся генеральным директором строительной фирмы ООО «Эльбрус».
Кстати, напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков, будучи кандидатом, заявил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует. Вопрос об этом ему задал депутат Александр Черепанин
— Будете сокращать, изменять команду?
— Не планирую. Это профессионалы с большой буквы. Все коллеги, все заместители очень часто приходят с готовыми решениями, полностью владеют в городе любой территорией.
А уже на прошлой неделе новый советник мэра назначен в управление крупной городской компании.
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