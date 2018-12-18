В Ярославле появится главный по строительству: что о нём известно

Вероятнее всего, этот пост займет Ринат Бадаев, который сейчас назначен советником мэра. Он приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. 38-летний Ринат Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. Жил и работал в Московской области. До мая этого года являлся генеральным директором строительной фирмы ООО «Эльбрус».

В Ярославле появится новый ответственный за градостроительство. Сейчас должность заместителя мэра, курирующего вопросы строительства, пустует. Новый мэр Владимир Волков решил исправить эту несправедливость.

Кстати, напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков, будучи кандидатом, заявил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует. Вопрос об этом ему задал депутат Александр Черепанин

— Будете сокращать, изменять команду?



— Не планирую. Это профессионалы с большой буквы. Все коллеги, все заместители очень часто приходят с готовыми решениями, полностью владеют в городе любой территорией.



А уже на прошлой неделе новый советник мэра назначен в управление крупной городской компании.