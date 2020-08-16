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Тема дняДТП под Ярославлем: двое погибли, 5 пострадали

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В тройном ДТП в Ярославской области погибли женщина и 8-летняя девочка

Ещё пять человек пострадали

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Машины откинуло в кювет

Машины откинуло в кювет

В тройном ДТП в Ярославской области погибли женщина и 8-летняя девочка

Стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области, где сегодня ночью столкнулись «Лада Калина», «Тойота» и грузовик «Рено».

Видео: Артём Щербатый, АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал

В полиции уточнили — есть погибшие.

— Погибли двое — пассажирка автомашины «Лада» (личность устанавливается) и девочка 2012 года рождения, — рассказали в УМВД по Ярославской области.


В больницу с места ДТП отвезли водителя «Лады» — 37-летнюю женщину, и пассажира — 40-летнего мужчину.

Ещё трое пострадали, но в госпитализации не нуждались. Это 48-летний водитель «Тойоты» и два пассажира — 41-летняя женщина и годовалая девочка.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или если у вас есть запись с регистратора, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать в мессенджеры: +7 910 662–17–73 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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ДТП
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