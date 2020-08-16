В тройном ДТП в Ярославской области погибли женщина и 8-летняя девочка

В полиции уточнили — есть погибшие.

— Погибли двое — пассажирка автомашины «Лада» (личность устанавливается) и девочка 2012 года рождения, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В больницу с места ДТП отвезли водителя «Лады» — 37-летнюю женщину, и пассажира — 40-летнего мужчину.

Ещё трое пострадали, но в госпитализации не нуждались. Это 48-летний водитель «Тойоты» и два пассажира — 41-летняя женщина и годовалая девочка.