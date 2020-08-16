«Легковушка в мясо»: ночью на трассе М-8 фура раздавила машину

Сегодня ночью страшное ДТП произошло на трассе М-8. В ДТП попали «Тойота Рав 4», «Лада-Калина» и тягач «Рено».

— Серьезная авария на выезде из Ярославля в сторону Архангельска (перед деревней Васильевское), большегруз в кювете, легковушка там же, смятая в мясо, что по правую сторону — непонятно. Будьте аккуратнее, — написали очевидцы в группе АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал.