16 августа воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
usd 73.22
eur 86.41
Тема дняДТП под Ярославлем: двое погибли, 5 пострадали

Все новости

Все новости

«Легковушка в мясо»: ночью на трассе М-8 фура раздавила машину

Первые подробности ДТП

2 353
6Обсудить

Поделиться

От машины после ДТП почти ничего не осталось

От машины после ДТП почти ничего не осталось

Сегодня ночью страшное ДТП произошло на трассе М-8. В ДТП попали «Тойота Рав 4», «Лада-Калина» и тягач «Рено».

— Серьезная авария на выезде из Ярославля в сторону Архангельска (перед деревней Васильевское), большегруз в кювете, легковушка там же, смятая в мясо, что по правую сторону — непонятно. Будьте аккуратнее, — написали очевидцы в группе АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал.

видео: Дима Паутов, АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал

В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие. Позже появились подробности аварии

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!