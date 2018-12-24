«Как будто специально сбил»: в Ярославской области автомобиль наехал на женщину

На записи видно, что она переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Но перейти всю проезжую часть не успела. К светофору стал подъезжать автомобиль, водитель которого, судя по всему, не собирался притормаживать. Едва загорелся зелёный, несмотря на то, что пешеход ещё был на проезжей части, водитель продолжил движение. Неожиданно машину завернуло в сторону пешехода.

В интернет попала видеозапись ДТП в Рыбинске: 22 декабря на улице Фурманова сбили женщину.

— Как будто специально на неё завернул! Или подумал, что она вперёд пробежит? — недоумевает жительница Рыбинска Елена Яковлева-Гурова.

После того, как случилось ДТП, женщина не могла подняться с земли. Её госпитализировали.

Вчера в Рыбинске под колёса иномарки тоже попала женщина. Правда, она перебегала дорогу в неположенном месте.

А случай, который в начале этого года произошёл в Заволжском районе, разлетелся по всей стране. Женщину-инвалида сбили прямо на пешеходном переходе. Вместо того, чтобы помочь, водитель уехал с места ДТП.