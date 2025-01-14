Променяла лед на пеленки: тихое счастье Александры Трусовой

Еще конце прошлого года поклонники фигурного катания обратили внимание на то, что Александра Трусова несколько изменилась, а ее номера стали скромнее. «Живот большой, не прыгает во время шоу», — начали что-то подозревать фанаты. Пока спортсменка отмалчивалась на вопросы, коллекция которых пополнялась, как когда-то олимпийские награды российских фигуристок, журналисты всё прознали. «Спорт-Экспресс» выяснил: 20-летняя Трусова «поменяла формат участия в шоу из-за беременности». Ну а чего время терять, если новых Олимпиад пока не предвидится. И вот как начинался путь Александры Трусовой из большого спорта в маленькое (но важное) материнство.
«Это мой первый молодой человек»
У фигуристов не так много мест, чтобы завязать отношения, поэтому большинство романов у них — производственные. Вот и Александра Трусова не стала изменять традициям. Со своим первым молодым человеком — одиночником Марком Кондратюком — она познакомилась в 2022 году, перед поездкой на Олимпиаду в Пекине, и закрутилось. Парочку всё чаще стали видеть вместе, а потом они уже устали скрываться от слухов и во всем признались — мол, да, ребята, мы вместе уже несколько месяцев.
Трусова была настроена серьезно.
— Это мой первый молодой человек, и, надеюсь, единственный, — клялась юная и окрыленная влюбленностью Трусова.
Чтобы никогда не разлучаться, фигуристка даже перешла из-под крыла Этери Тутберидзе в команду ЦСКА, где занимался Марк. Она посвящала песни своему возлюбленному, строила планы на будущее, а позже, как выяснилось, завязала с тренировками, как будто готовя себя для чего-то большего.
— На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. Почему так считаю? Потому что она не тренируется. По-моему, она закончила, — объявила в сентябре 2023 года заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Следом Тарасова огорошила еще одной новостью: Трусова и Кондратюк больше не вместе.
— Так у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях, — раскрыла карты Тарасова. — Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать.
Когда скрывать было уже нечего, Александре оставалось только объяснить, что разрыв произошел по инициативе Марка.
— Он так решил. Меня просто поставил перед фактом, мол, всё, не готов больше. Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть всё. Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Всё переживала внутри, — рассказала Александра.
Как позже выяснилось, во время отношений с Марком Александра начала всё чаще задумываться о том, что продолжает жить свою прошлую жизнь, только в других декорациях. А когда остановилась, чтобы задуматься, чего ей хочется на самом деле, поняла, что у ни с Кондратюком совершенно разные планы на семью и жизнь. Соглашаться на компромисс молодой человек не хотел, и пара разъехалась.
«Меня часто обманывали»
После разрыва у фигуристки ушла земля из-под ног, и Александре понадобилось не меньше трех месяцев, чтобы снова ее нащупать.
— Это длилось месяца три-четыре — примерно с начала августа до начала ноября, — откровенничала спортсменка. — Всё, что происходило, определенная история, которой я не буду делиться, потому что это мое. Считаю неправильным выносить. И вообще, от меня вряд ли можно дождаться грустных историй или кружочков, где я плачу. Хотя меня часто обманывали. И теперь мне в принципе сложно доверять людям.
Но вскоре Александра дала повод говорить о ее новом романе. Сначала она стала публиковать всё больше снимков с серебряным призером чемпионата России Макаром Игнатовым, позже он составил компанию Трусовой в шоу-туре Этери Тутберидзе.
В январе 2024 года фигуристка приехала на чемпионат в Санкт-Петербург, чтобы поддержать Макара с трибун. Она старалась не привлекать к себе внимания, но спортсмен, не справившись с эмоциями, после награждения поцеловал рыжеволосую красавицу у всех на глазах. Такое проявление привязанности явно не входило в планы Александры, и еще некоторое время она предпочитала не давать никаких комментариев, хотя кому они еще были нужны?
«Отношения на расстоянии давались непросто»
Первое препятствие, вставшее между молодой парой, — расстояние. Александра жила и тренировалась в Москве, а Макар — в Санкт-Петербурге. И несколько сотен километров совсем не радовали девушку.
— Пока Макар катался в Питере, он часто приезжал и оставался у меня. Это было самое сложное время. Отношения на расстоянии давались непросто. Знаете, многим нужно личное пространство. Мне — нет. Мне хотелось, чтобы Макар постоянно был рядом, — вздыхала Александра.
Первым на главный шаг решился Макар. Он ушел от своего тренера Евгения Рукавицына, переехал в Москву и стал заниматься вместе с Александрой у Евгения Плющенко.
За тем, как зарождалась история любви двух фигуристов, следила вся страна. Влюбленные не скрывали своих чувств, часто позволяли себе поцелуи на льду перед тысячами зрителей. Но у Трусовой всё еще стоял пунктик на семье, и она мечтала, чтобы вся эта ледяная романтика переросла в нечто большее и серьезное.
— Я всегда думала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем, — сразу расставила приоритеты Александра.
Мечта Александры исполнилась — 17 июня, спустя полгода отношений, Макар сделал ей предложение в Санкт-Петербурге на фоне ночного города и развода мостов.
— Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь… и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… И конечно, я сказала «да», — не скрывала эмоций девушка.
Спустя еще 10 дней молодые подали заявление в ЗАГС, а 8 сентября Трусова официально стала Игнатовой.
На пышную свадьбу стоимостью 20 миллионов рублей парочка созвала всю богему, что только может слететься на огонек пышной свадьбы стоимостью 20 миллионов рублей. Не последнюю роль в организации пира на весь мир сыграла жена Евгения Плющенко — Яна Рудковская.
— Спасибо нашей фее Яне Александровне за то, что мечты становятся реальностью! Это очень волнительно и красиво! — поблагодарила Александра покровительницу.
Занесло на торжество и Анастасию Волочкову. Появление обладательницы самого известного шпагата всея Руси стало едва ли не большим сюрпризом, чем пятиметровый шлейф платья невесты.
«Я бы хотела двоих или троих детей»
Свадьбу сыграли, а теперь можно и… нет, не в медовый месяц отправиться, с ним у пары из-за плотного графика всё достаточно грустно, а задуматься о детях. Чета Игнатовых решила не изменять себе и с появлением малышей тоже не стала тянуть. Пусть официально они об этом еще не объявили, но поклонники парочки, посмотрев на последние фотографии, заметили, что Александра, похоже, находится в интересном положении.
Фанаты серебряной призерки Олимпиады обратили внимание на то, что она перестала делать коронные прыжки во время шоу, отказалась от поездки на выступление в Баку вместе с группой Евгения Плющенко. Правда, тогда это списывали на здоровье.
— Александра не очень хорошо себя чувствует, — объясняла Яна Рудковская. — Я, как и мой супруг, не вмешиваюсь в рекомендации врачей, чтобы потом не быть крайней. Если они сказали «не прыгать», то мы не задаем вопросы «почему» и «зачем».
Не прошло и месяца с тех пор, как вокруг начали поговаривать о беременности Игнатовой, как сразу три не связанных друг с другом источника подтвердили «Спорт-Экспрессу», что она действительно ждет ребенка.
Сама Александра молчит, боясь спугнуть семейное счастье. Однако раньше она рассказывала, что еще со школьных лет мечтает о детях.
— Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку, — рассказывала новоиспеченная Игнатова сразу после свадьбы.
Конечно, эта история не была бы законченной, не вмешайся в нее Татьяна Тарасова, которая в последние годы переквалифицировалась из тренеров в комментаторы.
— Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным. Скажется ли это на ее карьере? Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и всё. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться, — прокомментировала новость тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Но Александра, похоже, видит свое счастье совсем не в спорте.