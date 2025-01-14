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Политика Переговоры с Трампом, конфликт с НАТО и СВО: Лавров провел итоговую пресс-конференцию МИД

Переговоры с Трампом, конфликт с НАТО и СВО: Лавров провел итоговую пресс-конференцию МИД

О чем рассказал глава российской дипломатии

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Лавров заявил, что предложений по Украине от Трампа еще ждут

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Глава МИД Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году. На ней он ответил на вопросы о политике США, что нужно России на Украине и о будущих переговорах со Штатами. Расскажем о главных заявлениях министра.

В начале своего выступления министр обсудил ситуацию с «Турецким потоком». Трубопровод пытались атаковать с помощью беспилотников 11 января. Под ударом оказалась станция «Русская» — это входящая точка, проходящая по дну Черного моря.

— [США] дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя, — предостерег Лавров. Уничтожение трубопровода, по его мнению, нужно, чтобы избавиться от конкурентов во всех сферах.

«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, состоящий из двух веток. Одна поставляет газ из России в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас это единственный маршрут поставок топлива из РФ на европейский рынок.

Политика властей в США не устраивает Лаврова не только по этому вопросу.

— У демократов есть такие манеры, в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью и сербам, и администрации Трампа, — сказал министр. Для этого, по его мнению, и ввели антироссийские санкции в сфере энергетики.

Поэтому сейчас РФ ждет прихода к власти нового президента, Дональда Трампа, и новых подходов к решению мировых проблем.

— У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у президента Трампа есть такое желание, он об этом говорил. Но мы также понимаем, что есть у будущего президента огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, — объяснил Лавров.

Россия намерена изучать позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине и ждет от него конкретных предложений.

— Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать, — заявил глава МИД. Пока же никаких предложений с его стороны не поступало. Лавров уточнил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, но для урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах в евразийском формате.

Пока переговоры по урегулированию конфликта не состоялись, Трамп уже начал вести открытый диалог, не скрывая и не подменивая факты, признав, что в НАТО врали России в вопросе расширения альянса на Восток. Напомним, перед началом СВО Москва вышла на контакт с альянсом, предостерегая от планов принять Украину в свой состав. Но спецоперацию проводят не только из-за этого: России важно защитить местное население.

— Мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты, — подчеркнул Лавров.

Есть множество желающих, которые хотят выступить посредниками в урегулировании конфликта.

— Многие предлагают свои услуги. И Турция, конечно, которая уже была местом, где договоренность была достигнута практически. Не практически, а была достигнута, — заявил глава МИД.

А вот попытки США расшириться территориально за счет Гренландии еще требуют анализа.

— Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев, — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Четких оценок происходящего он не озвучил.

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Сергей Лавров Дональд Трамп Политика США Украина
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