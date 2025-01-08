Угадают только знатоки: как использовали этот предмет во времена СССР? Ностальгическая викторина

Длинные выходные — самое время, чтобы побаловать себя небольшими развлечениями. И если совсем лень выбираться из-под одеяла и выходить на улицу, сделать это можно даже дома. Например, пройти нашу еженедельную «Вечернюю викторину». Суть ее проста: нужно ответить лишь на один вопрос: как был использован предмет времен СССР, изображенный на фото ниже? Мы отыскали его на полках одного из антикварных магазинов Ярославля.