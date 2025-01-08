Угадают только знатоки: как использовали этот предмет во времена СССР? Ностальгическая викторина

Длинные выходные — самое время, чтобы побаловать себя небольшими развлечениями. И если совсем лень выбираться из-под одеяла и выходить на улицу, сделать это можно даже дома. Например, пройти нашу еженедельную «Вечернюю викторину». Суть ее проста: нужно ответить лишь на один вопрос: как был использован предмет времен СССР, изображенный на фото ниже? Мы отыскали его на полках одного из антикварных магазинов Ярославля.
Итак, на фото изображен(а):
фрагмент таксофона;
аварийный извещатель на случай ЧП;
записная книжка.
Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото.
Как использовали этот предмет во времена СССР?
Внутри пластиковой конструкции обычно хранился блокнот с записанными номерами. На лицевой стороне были контакты экстренных служб.
Чтобы найти нужный номер, рычажок посередине передвигали на нужную букву. Затем зажимали металлическую лапку внизу. Затем панель за счет пружины откидывалась вверх, а записная книжка открывалась аккурат на первой странице выбранной буквы.
Удалось отгадать?
Праздничные выходные длинные, а потому можно не отказывать себе в удовольствии расслабить мозг и пройти забавные тесты. Например, можно вновь проверить свои знания советской эпохи. Или узнать, насколько хороша ваша интуиция?
Для ярославцев мы придумали испытание на знание городских достопримечательностей. Мало кто сможет ответить на заковыристые вопросы.