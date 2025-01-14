Как выглядит самая красивая девочка в мире — школьница из России покорила сердца международного жюри

Несмотря на работу и конкурсы красоты, у Милисы остается свободное время, но в ее взгляде читается, что его не так много Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К фразе «В России живут самые красивые женщины» теперь можно смело делать приписку «и девочки». 8-летняя Милиса Гребенюк победила на Международном конкурсе красоты и талантов World Rising Stars и забрала титул «Самая красивая девочка в мире».

Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Финал прошел в Грузии. Милисе нужно было проявить себя на шоу талантов, во время дефиле в национальных и вечерних костюмах, а также поучаствовать в благотворительном вечере и серии интервью — непростая задачка для 8-летней девочки, но она с ней справилась.

Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Конкуренцию юной победительнице составили участницы из Индии, Испании, Эстонии и еще 17 стран, со многими из них Милиса успела подружиться.

— Я счастлива от того, что получила эту корону! Спасибо маме и папе за то, что я смогла прилететь в Грузию! Нас там тепло встречали, вкусно кормили. И я подружилась со многими девочками из разных стран, — делиться эмоциями Милиса Гребенюк.

Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Оказаться на подиуме в окружении фотокамер Милисе было не впервой. С рождения девочка занимается моделингом, участвует в съемках рекламы и модных показах. Чего уж говорить, ее первая фотосессия прошла раньше, чем девочка успела полноценно открыть глаза.

Одна из самых первых фотосессий Милисы Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











До World Rising Stars Милиса уже успела забрать в копилочку титул «Принцесса Хабаровска — 2024», а также звание «Маленькая мисс России».

Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В графике Милисы есть не только рабочие съемки и встречи, она продолжает учиться в школе, ходит дополнительно заниматься танцами и ментальной арифметикой, а в свободное время успевает путешествовать с родителями и рисовать.

Источник: milisa_khv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)