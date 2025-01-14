«Мы практически остались на улице»: в Ярославле после коммунального ЧП начал разрушаться жилой дом

Из-за влажности в квартирах стала появляться плесень Источник: читательница 76.RU











Жительница дома № 2 на улице Титова в Красноперекопском районе Ярославля пожаловалась, что из-за коммунального ЧП в подвале пятиэтажки ее квартира отсырела и покрылась плесенью. Трубу отопления прорвало в начале января.

— Я проживаю с ребенком-инвалидом в квартире на первом этаже. Ребенок на инвалидной коляске. Наши жизни находятся под угрозой, так как произошла аварийная ситуация: прорвало трубу отопления, и горячая вода хлещет под моей квартирой, в частности под кухней, затопляя пространство. Влага и пар поднимаются, повреждена вся мебель, кухонный гарнитур разбух и покрылся черной плесенью, так же как пол, стены и обои. Это является большой угрозой здоровью человека, а в нашем случае ребенка-инвалида с ослабленным иммунитетом, который практически всегда находится в квартире, — рассказала читательница 76.RU 7 января.

По ее словам, 3 января приезжала аварийная бригада, подтвердившая факт прорыва. Но устранить проблему сразу не смогли.

— Через час они нам сообщили, что до 6 января ничего сделать невозможно. Что горячая вода будет и дальше течь под квартиры, и также отказали в экспертизе и составлении акта об аварийной ситуации до 9 января, предложив вызвать независимую платную экспертизу, если это мне нужно. Но мы с сыном живем на пенсию по инвалидности, и лишних средств совсем нет. Далее я позвонила в ЕДС, там сказали, что в курсе ситуации, но до 6 января ничего сделать не могут, а только отключить дом от отопления. На мои опасения, что сейчас зима и люди, дети просто замерзнут до 6-го числа — мне посоветовали купить обогреватель и согреваться на нем, — пожаловалась жительница пятиэтажки.

Подвал оказался залит водой, а из-за испарений отсырела квартира на первом этаже Источник: читательница 76.RU

По ее словам, представители управляющей компании приехали 7 января и осмотрели помещения.

— Обнаружено, что из-за постоянных протечек канализации и отопления разрушена несущая стена фундамента под основной комнатой, в стене огромная дыра. Кроме того, из-за постоянных протечек по всей кухне и мебели черная плесень, пол разрушен горячей водой и плесенью, по квартире бегают мокрицы. Помимо этого, уже на протяжении нескольких лет постоянно течет под дом канализация, засор, и управляющая компания не может вычистить канализацию или поменять старые трубы, что приводит к постоянному затоплению первых этажей через сантехнику и ужасающему вредному запаху в подъезде и квартирах аж до пятого этажа, — рассказала жительница дома.

Квартира непригодна для проживания с ребенком-инвалидом, и мы практически остались на улице, ищем жилье… читательница 76.RU

Женщина уверена, что нужно рассмотреть вопрос об аварийности ее квартиры. Она считает, что такие условия могут угрожать жизни и здоровью.

Отреагировал глава СК

После того как мать ребенка-инвалида пожаловалась на ситуацию в социальных сетях, на проблему обратили внимание представители Следственного комитета. В ведомстве сообщили, что по указанию главы СК России Александра Бастрыкина начали проверку.

— На протяжении длительного времени сотрудниками обслуживающей организации не проводятся работы по ремонту изношенного трубопровода, в результате чего происходят регулярные коммунальные аварии, последний раз — в январе текущего года. При этом из-за постоянных затоплений несущие конструкции, стены и фундамент здания 1963 года постройки стали разрушаться, в жилых помещениях появились насекомые, неприятный запах и плесень, что может оказать негативное воздействие на состояние здоровья жильцов. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, — рассказали в Следственном комитете.

Тем временем в управдоме Красноперекопского района порталу 76.RU сообщили, что 9 января работы всë же выполнили:

— В заявке указано, что заменили лежак и стояк отопления по полу и ванной (проблемной квартиры. — Прим. ред.).