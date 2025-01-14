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Политика В Ярославль приехал работать чиновник из Вологды: кто он

В Ярославль приехал работать чиновник из Вологды: кто он

И чем будет заниматься

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6 комментариев

Артем Малышкин возглавил «Единую службу заказчика»

Источник:

Назначен новый руководитель «Единой службы заказчика» Ярославской области. Им стал Артем Малышкин, который ранее работал в Вологодской области.

— Он имеет профильное образование и опыт работы, — отметил 14 января на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Михаил Евраев.

Новый руководитель уже приступил к своим обязанностям.

Известно, что Артему Малышкину 36 лет. Он окончил Вологодский государственный технический университет, по образованию — инженер в сфере «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал в управлении автомобильных дорог Вологодской области, возглавлял департамент градостроительства Вологды и был заместителем начальника департамента по вопросам капитального строительства. Малышкин курировал вопросы возведения школ, благоустройства, ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Чем занимается «Единая служба заказчика»

Государственное казенное учреждение «Единая служба заказчика» подведомственна региональному Министерству строительства. Учреждение выполняет функции технического заказчика, застройщика при строительстве финансируемых из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников объектов социальной сферы, водоснабжения и водоотведения областной собственности, причальных сооружений некапитального характера.

В настоящее время Единая служба заказчика курирует возведение нового корпуса областной детской клинической больницы, монтаж модульной поликлиники в Ярославле, объектов ЖКХ, реставрацию церкви Иоанна Предтечи и церкви Петра и Павла, другие проекты.

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Комментарии
6
Гость
27 минут
И у замов замы есть...
Гость
11 минут
В Вологде заняться нечем?
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