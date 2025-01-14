Желтый уровень опасности на несколько дней: в Ярославле прогнозируют ледяной дождь

Ярославцев предупредили о мокром снеге, ледяном дожде и гололедице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министерство региональной безопасности и МЧС предупредили ярославцев о неблагоприятной погоде. По их данным, ситуация продлится с 14 часов 14 января до 18 часов 15 января.

— Ожидается мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание снега, гололед, сход снега с крыш, — говорится в сообщениях министерств.

В мэрии Ярославля также проинформировали о возможности в городе ледяного дождя.

— Городские службы начинают работать в усиленном режиме, убирая и обрабатывая дороги и тротуары в несколько этапов, — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

На фоне неблагоприятной погоды Гидрометцентр России объявил в Ярославской области желтый уровень опасности до 21 часа 17 января. По информации синоптиков, в ночь на 15 января в регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения. А затем — гололедица.

Гололедно-изморозевые отложения — это отложения льда и мокрого снега на поверхностях сооружений, ветвях деревьев, проводах.

Ярославцев попросили быть внимательными и осторожными на улицах. В случае ЧП звонить по телефону экстренных служб 112.

Прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославской области:

15 января, среда: облачно, небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью: 0… -5 градусов, днем: -2… +3 градуса;

16 января, четверг: облачно, ночью без существенных осадков, днем — небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью: -4… -9 градусов, днем: -2… +3 градуса;

17 января, пятница: облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: -3… +2 градус, днем: -1… +4 градуса.