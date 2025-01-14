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Город Желтый уровень опасности на несколько дней: в Ярославле прогнозируют ледяной дождь

Желтый уровень опасности на несколько дней: в Ярославле прогнозируют ледяной дождь

Когда обрушится непогода

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5 комментариев

Ярославцев предупредили о мокром снеге, ледяном дожде и гололедице

Источник:

Министерство региональной безопасности и МЧС предупредили ярославцев о неблагоприятной погоде. По их данным, ситуация продлится с 14 часов 14 января до 18 часов 15 января.

— Ожидается мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание снега, гололед, сход снега с крыш, — говорится в сообщениях министерств.

В мэрии Ярославля также проинформировали о возможности в городе ледяного дождя.

— Городские службы начинают работать в усиленном режиме, убирая и обрабатывая дороги и тротуары в несколько этапов, — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

На фоне неблагоприятной погоды Гидрометцентр России объявил в Ярославской области желтый уровень опасности до 21 часа 17 января. По информации синоптиков, в ночь на 15 января в регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения. А затем — гололедица.

Гололедно-изморозевые отложения — это отложения льда и мокрого снега на поверхностях сооружений, ветвях деревьев, проводах.

Ярославцев попросили быть внимательными и осторожными на улицах. В случае ЧП звонить по телефону экстренных служб 112.

Прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославской области:

  • 15 января, среда: облачно, небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью: 0… -5 градусов, днем: -2… +3 градуса;

  • 16 января, четверг: облачно, ночью без существенных осадков, днем — небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью: -4… -9 градусов, днем: -2… +3 градуса;

  • 17 января, пятница: облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: -3… +2 градус, днем: -1… +4 градуса.

Напомним, в мэрии обсудили проблему скользких тротуаров. Чиновники сообщили, чего не хватает для их качественной уборки.

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Комментарии
5
Гость
29 минут
Мокрый снег, на ветках - сырость. Плачет тёплая Зима, А вчера мне Лето снилось, Море, пальмы и трава. Мокрый снег, летят снежинки, Их мы ждали в январе, А сегодня плачут льдинки На оттаявшем окне. На проспекте снег растаял, Нас не радует Зима. Вижу лужи у подъезда, Грязь и мокрые дома.
Гость
1 час
Главное — не бояться непогоды! Мэр со своей командой уже задумались над решением проблемы гололеда и буквально через пару-тройку месяцев родят гениальный план по борьбе со скользкими тротуарами! Жителям надо только потерпеть, и всё будет хорошо!
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