«Находится в реанимации»: в Рыбинске школьник сорвался с заброшенного здания

В Рыбинске мальчик сорвался с высоты на территории заброшенного здания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Рыбинске Ярославской области школьник сорвался с высоты на территории заброшенного здания.

— Госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, находится в состоянии средней тяжести, — сообщили 76.RU в минздраве.

Как указано в группе «Щепкинский микрорайон» во «Вконтакте», ЧП случилось в Южном районе, именуемом в народе Мариевкой, еще 10 января. Здание находится в районе улиц 1-й Выборгской и Волочаевской.

— В заброшенном здании <…> получил тяжелые травмы ребенок. Находится в реанимации в детской больнице в Ярославле. Местные жители много раз обращались к властям и в правоохранительные органы с просьбой принять меры для консервации заброшенного объекта или его охране, и вот результат: ребенок находился на грани жизни и смерти, — пишет автор.

Так выглядит здание, откуда сорвался ребенок в Рыбинске Источник: «Щепкинский микрорайон» / Vk.com

Как сообщили в городской администрации под постом в соцсетях, здание находится в частной собственности.

— Со стороны администрации собственнику неоднократно выписывались предписания с требованием законсервировать здание, Управлением муниципального контроля составлялись протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в 2024 году в областную прокуратуру с требованием обязать собственника законсервировать здание обращалась депутаты Муниципального Совета Рыбинска, — указали чиновники.

Ситуацию также прокомментировали в прокуратуре Ярославской области, организована проверка. Как сообщили в пресс-службе, изначально зданием владела фирма «Стекло и пластик» (на 21 марта 2024 года признано банкротом — Прим. ред.).

— По иску прокуратуры суд обязал его собственника — ООО «Стекло и пластик» выполнить соответствующие работы. По инициативе городского прокурора в отношении руководителя ООО «Стекло и пластик» органом дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ по факту злостного неисполнения судебного решения, которое в настоящее время рассматривается в суде. В связи со сменой в настоящее время собственника недостроенного здания городской прокуратурой инициирована замена ответчика по судебному решению и исполнительному производству, — объяснили в ведомстве.

По части 2 статьи 315 УК РФ может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.