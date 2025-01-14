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Криминал «Работал» по специальности: сотрудника Минсельхоза с Урала арестовали за выращивание марихуаны — кадры задержания

«Работал» по специальности: сотрудника Минсельхоза с Урала арестовали за выращивание марихуаны — кадры задержания

Он действовал не один, а с подельниками

195
3 комментария

За этой дверью скрывалась нарколаборатория

Источник:

В Екатеринбурге начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский выращивал коноплю в промышленных масштабах. Его уволили и теперь он находится в СИЗО.

Мешки с коноплей, которые нашли во время обысков

Источник:

Действовал он не один, а с подельниками — их фамилии Галимзянов и Зелинский. Источник в силовых структурах показал оперативное видео из железнодорожных контейнеров, переоборудованных в нарколаборатории. Растение рода Cannabis выращивали в более чем сотне горшков. Всего на месте насчитали 143 куста. В одном из помещений на территории, где располагалась лаборатория, из незаконного оборота изъяли 18 мешков готовой к фасовке конопли.

Готовая «продукция» фасовалась в маленькие пакеты

Источник:

Стоит отметить, что в настоящее время Игорь Крупский уже не является сотрудником министерства агропромышленного комплекса — он уволен.

Возбуждено три уголовных дела

Источник:

Возбуждено три уголовных дела по статьям: 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», а также 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений». Известно, что Игорь Крупский по решению суда недавно был отправлен в СИЗО.

ПО ТЕМЕ
Конопля Наркотики Екатеринбург Игорь Крупский Лаборатория
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Комментарии
3
Инженер1
18 минут
Партейный?
Гость
31 минута
Микки Пирсон?
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