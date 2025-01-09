«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?

Россиянин выбросил в мусорный бак все баночки с энергетиками Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











В жизнь россиян все активнее входят энергетические напитки. Молодежь употребляет их как дань моде, нередко можно встретить и взрослых людей с баночкой яркого цвета в руках. И многие к этим далеко не полезным напиткам легко привыкают. 72.RU рассказывает историю молодого человека, который долгое время пил энергетики, но, в конце концов, отказался от них. Далее — от первого лица.

Когда появилась зависимость от этих напитков? Энергетики были рядом всю жизнь. Еще в школе были популярны алкогольные энергетики, в институте обязательный атрибут любого ночного клуба — коктейль «Red Bull с водкой», ну а дальше — обычные, газированные напитки. Посчитал — эту химию я пил около 20 лет.

Бывали моменты, когда энергетики уходили из жизни, но ненадолго. Последние пять лет были в этом плане очень жесткими: каждое утро начиналось с похода в магазин перед работой. Там я обязательно покупал любой напиток различного вкуса и цвета. Выбор огромен. Как таковой зависимости не ощущал, но фактически она была.

Что давал энергетик с утра? Мнимую бодрость и легкость духа, включенность в задачи, активный мозг. Ну реклама же не может врать, верно? Это я так думал, но на деле оказалось, что всё это — абсолютный бред. Фактически напиток не помогал проснуться и не влиял на организм плодотворно.

В один «прекрасный» день, когда я допил третью банку энергетика подряд, мне внезапно стало плохо. Появилась слабость, затряслись руки, стало трудно дышать, сердце, как казалось, стучало прямиком в ребра. Было страшно. Я немного посидел и спустя минут 15 пришел в себя. В этот момент задумался о том, что от энергетиков пора отказаться.

Но пришел к этому не сразу. Привычка заходить по утрам в магазин осталась. Правда, норма в день строго регламентировалась — одна штука с утра. И всё! Но организм уже давал понять, что и такую нагрузку он отказывается терпеть. Появились утомление, изжога, я становился всё более и более нервным. В общем, проявлялись почти все симптомы, о которых говорят врачи, советуя отказаться от энергетиков.

Появилась точка, которую захотелось поставить. В первую очередь я готовился морально и попытался заменить энергетик с утра чем-то другим. Кофе, чай (что тоже вредно, если верить ученым), какие-то новые маршруты на работу, чтобы не заходить в магазин. Это помогло.

Плюсом к отказу стало то, что я посчитал расходы на эту зависимость. Ежемесячно на вредную привычку уходило около пяти тысяч рублей. Кажется, что не такая большая сумма, но на высвободившиеся деньги можно сходить, например, в кафе. Или отложить их на крупную покупку. Еще один плюс. Он сыграл свою роль.

Ну и третье, главное. Здесь про то, как ты чувствуешь себя, как организм реагирует на стресс и другие вещи. Стало легче просыпаться, в течение дня нет дичайшей усталости, мозг стал яснее. Эти ощущения появились примерно через неделю после полного отказа. И мне это понравилось.

Казалось, энергетики — вообще не зависимость, и бросить пить их достаточно легко. Оказалось, все не так просто: это точно такая же плохая привычка, как и любая другая. Себя я за проделанную работу хвалю. А делаю я это очень редко.

Еще бы курить бросить… Но это другая история.

Употребляете энергетики? Да. Что в этом такого? Нет. Дрянь Я — нет, но мой ребенок их употребляет Выскажусь в комментариях