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Страна и мир В России умер интернет: массовые сбои по всей стране

В России умер интернет: массовые сбои по всей стране

В Роскомнадзоре пока не называют причину сбоя

1 988
12 комментариев

Проблемы наблюдаются практически у всех операторов связи

Источник:

В России произошел масштабный сбой в работе интернета уже второй раз за месяц. Читатели Городских медиа пожаловались, что не могут воспользоваться браузерами и поисковиками.

Проблемы наблюдаются как в работе мобильных операторов, так и провайдеров. На проблему жалуются пользователи со всей страны. С чем связан сбой, пока неизвестно.

Неполадки затронули поисковики, банковские сервисы, различные сайты, видеохостинги и другое. Невозможно было воспользоваться и сервисами для мониторинга сбоев. При этом Telegram и «ВКонтакте» продолжали работать.

Пользователи жалуются на работу всех крупных операторов связи

Источник:

В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.

— Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя неполадки.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что интернет-ЧП не связаны с их сетями. Другие провайдеры пока не прокомментировали ситуацию.

— Проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями «Ростелекома», — уточнили в компании.

Предыдущий сбой произошел 6 января. Пользователи испытывали проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и даже браузерами.

Обновлено.

Сбой длился на протяжении примерно получаса. Сейчас работа сервисов постепенно восстанавливается.

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Комментарии
12
Инженер1
1 час
Чебурнет, бурнет бурнет...
Гость
1 час
читаю об этом в интернете
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