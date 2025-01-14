В России умер интернет: массовые сбои по всей стране

Проблемы наблюдаются практически у всех операторов связи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России произошел масштабный сбой в работе интернета уже второй раз за месяц. Читатели Городских медиа пожаловались, что не могут воспользоваться браузерами и поисковиками.

Проблемы наблюдаются как в работе мобильных операторов, так и провайдеров. На проблему жалуются пользователи со всей страны. С чем связан сбой, пока неизвестно.

Неполадки затронули поисковики, банковские сервисы, различные сайты, видеохостинги и другое. Невозможно было воспользоваться и сервисами для мониторинга сбоев. При этом Telegram и «ВКонтакте» продолжали работать.

Пользователи жалуются на работу всех крупных операторов связи Источник: Downdetector

В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.

— Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, комментируя неполадки.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что интернет-ЧП не связаны с их сетями. Другие провайдеры пока не прокомментировали ситуацию.

— Проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями «Ростелекома», — уточнили в компании.

Предыдущий сбой произошел 6 января. Пользователи испытывали проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и даже браузерами.

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