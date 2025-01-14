Пытались откачать: один человек погиб, второй пострадал в лобовом столкновении в Ярославской области

Смертельное ДТП произошло на выезде из поселка Борисоглебского Источник: прокуратура Ярославской области











Смертельное ДТП произошло в Борисоглебском районе Ярославской области в 15:38 14 января. На трассе Углич — Ростов, на выезде из поселка Борисоглебского, лоб в лоб столкнулись две легковушки.

— По предварительным данным, автомобиль Opel Calibra, двигавшийся в сторону Ростова, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем Jeep Compass Limited, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В аварии один человек погиб, еще один пострадал. Как стало известно порталу 76.RU, оба они находились в Opel Calibra.

— Это братья. Одному 23 года, второму — 32. За рулем был младший. Не справился с управлением, съезжая с горки. Старший был на пассажирском сиденье. Он погиб. Младшего с травмами увезли в больницу, — сообщил источник 76.RU.

На кадрах с места аварии, опубликованных в соцсетях, видно, что один из спасателей пытался откачать лежащего на земле человека. Кого именно — погибшего или выжившего — на настоящий момент точно не известно.

Видео с места аварии Источник: прокуратура Ярославской области; Жесть Ярославль / Telegram

В соцсетях написали, что в этом месте на дороге спуск и зимой очень скользко.

— Когда поворачиваешь, машину начинает заносить, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

На место выезжали спасатели, ГИБДД, медики. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов прибыл прокурор Борисоглебского района Евгений Маймистов.