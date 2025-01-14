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Город «Очевидно, у нас проблемы»: мэр Ярославля указал подчиненным на обледеневшие тротуары в городе

«Очевидно, у нас проблемы»: мэр Ярославля указал подчиненным на обледеневшие тротуары в городе

Как собираются решать проблему

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6 комментариев

В Ярославле обледенели тротуары

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14 января на общегородском совещании в мэрии власти обсудили обледеневшие тротуары по всему городу. В департаменте городского хозяйства отметили, что причиной стали ледяные дожди и перепады температуры.

— Очевидно, что по тротуарам у нас проблемы. Причины для жителей не важны, — отметил мэр Артем Молчанов.

Глава города потребовал от подчиненных предложения по исправлению ситуации.

— Нужно частично приобрести технику именно для тротуаров — прицепные пескоразбрасыватели. Но это потребует расширение штата трактористов, которых сейчас дефицит. Мы пробуем перераспределить внутренние силы. Когда дороги и остановочные комплексы обработаны, перекидываем людей на тротуары, меняем смены. Усиливаемся, ответил директор предприятия по уборке улиц «Горзелензозстрой» Андрей Степанов.

Об этом же заявили директор ДГХ Ярослав Овчаров и заместитель мэра по ЖКХ Николай Степанов.

В ближайшее время чиновники должны предоставить главе города весь список предложений.

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Комментарии
6
Гость
10 минут
Гололёд! Ух, гололёд! Из-под снега виден лёд. Ноги разъезжаются, Люди кувыркаются. Торопящийся народ Отправляется в полёт. Гололёд! Ух, гололёд! Падать чей сейчас черёд?
Гость
12 минут
он только проснулся ?
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