«Очевидно, у нас проблемы»: мэр Ярославля указал подчиненным на обледеневшие тротуары в городе

В Ярославле обледенели тротуары Источник: читатель 76.RU











14 января на общегородском совещании в мэрии власти обсудили обледеневшие тротуары по всему городу. В департаменте городского хозяйства отметили, что причиной стали ледяные дожди и перепады температуры.

— Очевидно, что по тротуарам у нас проблемы. Причины для жителей не важны, — отметил мэр Артем Молчанов.

Глава города потребовал от подчиненных предложения по исправлению ситуации.

— Нужно частично приобрести технику именно для тротуаров — прицепные пескоразбрасыватели. Но это потребует расширение штата трактористов, которых сейчас дефицит. Мы пробуем перераспределить внутренние силы. Когда дороги и остановочные комплексы обработаны, перекидываем людей на тротуары, меняем смены. Усиливаемся, ответил директор предприятия по уборке улиц «Горзелензозстрой» Андрей Степанов.

Об этом же заявили директор ДГХ Ярослав Овчаров и заместитель мэра по ЖКХ Николай Степанов.